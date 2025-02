Lite tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato dopo la diretta del Grande Fratello

Sembra ormai non ci sia più alcuna speranza di riappacificazione tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Nel corso dell’ultima diretta su Canale 5, i due sono anzi tornati a punzecchiarsi, lanciandosi stoccate abbastanza dure, a cui ha fatto seguito un nuovo confronto post-puntata. Confronto spinto soprattutto da Amanda, che sperava in un chiarimento con Lorenzo che, tuttavia, non è arrivato.

Dal suo canto, il gieffino si è sentito tradito dalla donna, che credeva essere sua amica vera e sincera, a causa del suo avvicinamento ad Helena Prestes, che è noto essere la ‘nemica giurata’ di Lorenzo e Shaila. Proprio per lei, Amanda avrebbe anzi trascurato l’amicizia con Spolverato, dimostrandogli così che i suoi sentimenti non fossero del tutto sinceri. Amanda ha tuttavia smentito ancora le sue accuse, motivando le sue scelte all’interno della Casa.

Lorenzo chiude con Amanda che scoppia poi in lacrime

“Io sono stata messa in discussione da te in piscina perché non comprendevi alcuni miei atteggiamenti tipo la mia protezione nei confronti di Helena. Non capendo che semplicemente a lei voglio bene, punto. E un mio amico accetta questo, il bene che io voglio ad Helena non ha mai tolto nulla a te.”, ha dichiarato Amanda, trovando però dall’altra parte il muro di Lorenzo. Il gieffino l’ha accusata di “continuare a giocare”, e di non far più parte ormai delle persone delle quali si fida all’interno della Casa del Grande Fratello. “Io per te ci sono sempre stato, tu sei finita, grazie.”, ha concluso il milanese, lasciando Amanda in lacrime in giardino. Una discussione che pare dunque aver messo un punto definitivo al loro rapporto.