Grande Fratello, la scelta delle candidate a prima finalista scatena polemiche e liti in Casa

La scelta delle donne candidate al premio di prima finalista del Grande Fratello ha scatenato non poche polemiche nella Casa. Dopo una prima votazione degli uomini, la donna più votata – in questo caso Helena Prestes – ha dato il via ad una catena di quattro candidate ufficiali al televoto. Helena ha scelto Amanda Lecciso, che ha scelto a sua volta Stefania Orlando. Quest’ultima ha quindi portato al televoto anche Jessica Morlacchi. Loro quattro sono dunque finite al televoto, ma chi è rimasto fuori – Shaila Gatta in particolare – ha risposto lanciando provocazioni.

La ballerina ha infatti accusato Helena di aver avuto paura di scontrarsi con lei al televoto, anche perché “l’ho già sconfitta una volta”, ma c’è anche chi è andato contro Amanda Lecciso. Jessica Morlacchi ha infatti accusato l’ex amica di aver sbagliato a scegliere Stefania, preferendola a Mariavittoria Minghetti. “Hai fatto una cavolata, una cazz*ta! Sei stata pesata, perché era una grande opportunità per Mariavittoria!” ha tuonato la cantante.

Amanda Lecciso: “Ecco perché ho scelto Stefania Orlando”

Per Jessica, Mariavittoria merita di più la finale rispetto a Stefania perché al Grande Fratello dall’inizio dell’edizione. Amanda, però, si è detta in disaccordo, spiegando in diretta le motivazioni della sua scelta: “Tocca a me scegliere in quel momento! Qui dentro quasi tutti mi hanno buttato fango a turno, una sola persona c’è stata sempre al mio fianco in questi mesi sempre, Stefania, e mi sono sentita di fare il suo nome. Tu puoi avere la tua opinione ma non puoi sindacare su quella degli altri!”