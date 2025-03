È trascorsa una settimana da quando Amanda Lecciso è stata eliminata da Grande Fratello. Fresca d’uscita, l’ex concorrente sta ritornando gradualmente alla sua vita di tutti i giorni anche se non è affatto facile. Dopotutto, ha vissuto 161 giorni rinchiusa tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Zeudi e Chiara deridono Helena: "Mamma mia che gobba"/ L'imitazione scatena il web

La sua eliminazione, a pochi giorni dalla finale della diciottesima edizione, ha suscitato una vera e propria ondata di reazioni contrastanti. Nonostante il forte supporto ricevuto, non è riuscita a superare il televoto, che l’ha vista scontrarsi con concorrenti del calibro di Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Helena Prestes, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma.

Tommaso Franchi, la mamma commenta la sconfitta di Maica Benedicto al Grande Fratello Spagna/ Post al veleno

Amanda Lecciso fa una confessione: i problemi riscontrati dopo eliminazione dal GF

Amanda Lecciso è tornata in possesso dei suoi social dopo aver scritto una lettera a Javier. La cognata di Al Bano Carrisi ha raccontato di aver trascorso le prime 24 ore con gli amici e il suo ex marito, per poi fare ritorno a Lecce. Inoltre ha rivelato di essere ancora in fase di adattamento alla vita reale; non stanno mancando difficoltà a dormire a causa del lungo periodo trascorso sotto i riflettori: “Questa notte ho dormito solo due ore, ma non mi sento stanca. Forse ho riposato abbastanza nella Casa e ora devo solo abituarmi di nuovo alla routine”. Delusa per non aver raggiunto la finale del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma ha mentito sul padre Pasquale al Grande Fratello? Emerge la verità/ Spunta una foto e i dubbi

Grande Fratello, Amanda Lecciso: i fan accusano manipolazione del televoto

Ad Amanda Lecciso va riconosciuta l’immagine di una concorrente lucida: non si è mai lasciata trasportare da pensieri comuni, ma ha sempre ragionato con la sua testa analizzando con intelligenza le dinamiche messe in atto dai suoi compagni d’avventura. Per queste ragioni, l’esito del televoto ha fatto scoppiare critiche e polemiche tra i suoi fan, molti dei quali hanno accusato presunte irregolarità nel sistema di voto, tra bot e preferenze internazionali che avrebbero influenzato il risultato finale. La concorrente potrebbe far ritorno nella Casa per una sorpresa a Javier Martinez.