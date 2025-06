Amanda Lecciso sotto attacco per la storia con Iago Garcia: "Triste leggere certi commenti da donne". E lo sfogo diventa virale.

Amanda Lecciso e Iago Garcia continuano nel migliore dei modi la loro relazione alla luce del sole e dopo mesi di incertezza oggi è chiaro che si tratta di una coppia ormai formata e stabile. Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello i due hanno continuato a conoscersi per poi iniziare a uscire insieme in maniera seria e oggi, dirsi a tutti gli effetti innamorati l’uno dell’altra. Ma si sa, anche le belle storie d’amore non mancano di critiche da parte degli haters, che non hanno risparmiato Amanda Lecciso accusandola di aver scelto di stare con l’attore per un motivo ben preciso.

“Fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande e questo rapporto è molto bello ed è sorprendente”. Così aveva commentato Amanda Lecciso a La Volta Buona, dichiarando che nessuno dei due si aspettava la nascita di un amore così grande. Peccato che su X (ex Twitter), sono comparsi commenti poco piacevoli nei confronti della sorella di Loredana. A fare scalpore è stato un commento in particolare: “Non lottare, non funzionerà, cerca un vecchio ricco“. Ma Amanda non ha esitato a rispondere a modo suo.

Amanda Lecciso contro le haters: “Commenti brutti proprio dalle donne”

“Ancora oggi ricevo questi messaggi da donne, di cui non conosco nulla, né età, né provenienza sociale o paese d’origine”, ha detto Amanda Lecciso stanca di ricevere commenti velenosi da parte di donne che seguono la sua storia d’amore con Iago Garcia. In effetti, non deve essere piacevole essere costantemente sottoposti a commenti di questo tipo, soprattutto se lei e il compagno stanno cercando di conoscersi in santa pace. Amanda ha poi continuato così: “Triste dover ammettere che il peggior maschilismo arrivi proprio dalle donne!”. Al momento, Iago non ha ancora preso parola, ma molto probabilmente non si esporrà, dato che non è nel suo carattere entrare a far parte di questo tipo di dinamiche.