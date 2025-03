Amanda Lecciso si sbilancia su Iago Garcia. Come anticipato Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello, oggi, mercoledì 12 marzo, è stata pubblicata sul settimanale Chi una lunga intervista ad Amanda, in cui ha parlato non solo del suo percorso nella Casa, ma anche della possibilità di iniziare una storia con Iago. Prima di tutto, ha raccontato dell’emozionante rincontro con i suoi figli, Giorgio e Nini (Gaetano), i quali sono stati felicissimi di riavere finalmente la loro mamma. Addirittura Giorgio, il figlio maggiore, ha votato per farla uscire nell’ultimo televoto perché, nelle ultime settimane, aveva iniziato a sentire troppo la sua mancanza.

Ad ogni modo, in questi sei mesi, i due ragazzi sono stati protetti e accuditi da molte persone: dai loro papà ai nonni, fino alle zie e ai cugini. Insomma, sono sempre stati circondati da tanto affetto, al punto che Amanda è convinta che, in sua assenza, siano stati un po’ viziati. Tornando alla sua esperienza al GF, la 37enne ha parlato dei corteggiamenti ricevuti nella Casa. La Lecciso non ha mai considerato l’idea di iniziare una storia d’amore, non trovando quell’intimità che cercava. Una volta fuori, però, sembra aver cambiato idea.

Amanda Lecciso si sbilancia su Iago Garcia dopo il Grande Fratello: la confessione

Durante il suo percorso al Grande Fratello, Amanda Lecciso ha avuto un rapporto pieno di alti e bassi con Iago Garcia. Inizialmente, non andavano molto d’accordo, tanto da arrivare a nominarsi a vicenda più volte. Dopo il ripescaggio dello spagnolo, però, il loro legame si è trasformato, diventando grandi amici. Quello che Amanda non poteva immaginare è che, nel frattempo, molti spettatori avevano iniziato a “shipparli“, creando video dedicati al loro legame e sperando che tra i due potesse nascere qualcosa di più. Ebbene, dopo aver visto questi video, Amanda ha iniziato a capire più cose e a vedere Iago sotto un’altra luce.

“Quando l’ho incontrato gli ho detto ‘ma quasi ci credo che io e te…'”, ha confessato Amanda, definendo l’attore spagnolo un uomo intelligente, sensibile, tenero ed educato. Insomma, l’ex gieffina ha fatto la sua prima mossa e, ora, chissà come risponderà l’ex volto de Il Segreto. Infine, la Lecciso ha dato la sua opinione su chi, secondo lei, merita di vincere il reality. O meglio, su chi non lo merita. A detta sua, infatti, Lorenzo Spolverato, pur essendo tra i favoriti, non dovrebbe trionfare. Tuttavia, nel caso dovesse arrivare al primo posto, sarebbe comunque felice per lui, perché “il bene rimane”.