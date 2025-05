Oggi a La Volta Buona si è concretizzata una sorta di reunion del Grande Fratello; in studio due ex protagonisti, Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini. Nota la simpatia tra i due nata nel reality, ma ben presto la prima è stata conquistata da un altro volto del programma di Alfonso Signorini: Iago Garcia. Tra voci di corridoio, indizi sui social e curiosità di gossip la coppia è piuttosto chiacchierata e, ovviamente, Caterina Balivo non poteva non indagare ulteriormente sui risvolti sentimentali tra i due.

Milena Miconi: “Crisi con mio marito Mauro? Per un po’ ci siamo allontanati”/ “Vissuto in 2 case diverse…”

“Come va con Iago Garcia? E’ nata una bella amicizia in un contesto insolito, ora che siamo fuori ci stiamo conoscendo meglio”, inizia così Amanda Lecciso a proposito della liaison con Iago Garcia; gira un po’ intorno al loro rapporto senza entrare direttamente nel merito ma ci pensa Caterina Balivo a dare la benedizione: “Diciamo che quel contesto porta fortuna”, riferendosi ovviamente alle liaison nate proprio al Grande Fratello.

Bernardo Cherubini: “Perchè ho lasciato Federica Panicucci? ‘Colpa’ del suo ambiente”/ “Sempre in tv…”

Amanda Lecciso a La Volta Buona: “Ecco cosa mi ha colpito di Iago Garcia…”

Per un attimo, Amanda Lecciso ha spaventato i fan della liaison con Iago Garcia: “Ora è scappato in Spagna, devo fare un appello: ‘Ma perchè?’. Spiazzata anche Caterina Balivo ma presto l’ex volto del Grande Fratello ha fatto chiarezza: “Dai era una battuta, ripeto: ci stiamo conoscendo, vedremo cosa succede…”. Piedi di piombo e riserve d’ufficio, la sorella di Loredana Lecciso lascia intendere che con la dovuta calma e razionalità sta proseguendo la conoscenza con l’attore spagnolo: “A chi è che non piace Iago Garcia? E’ una bella persona, oltre l’estetica; mi ha colpito altro di lui, chi lo conosce sa bene a cosa mi riferisco”.