Amanda Lecciso tifa per Helena Prestes al Grande Fratello: l’appello

Amanda Lecciso si unisce agli altri ex concorrenti del Grande Fratello e dichiara apertamente il suo tifo per Helena Prestes. Il rapporto tra Amanda ed Helena nella Casa è stato pieno di alti e bassi. Inizialmente, non andavano affatto d’accordo ma, col tempo, sono riuscite a stringere un rapporto sempre più stretto. L’uscita della Lecciso, infatti, ha colpito profondamente la brasiliana, che ha sofferto molto la sua mancanza. Ebbene, giovedì 27 marzo, Amanda ha fatto una diretta su TikTok insieme alla sorella Loredana Lecciso, dove ha chiesto a tutti i suoi seguaci di votare Helena per la vittoria.

Chiara Cainelli smaschera il Grande Fratello: "Helena Prestes graziata da mesi"/ Zeudi: "Protetta nelle clip"

“Dobbiamo farcela, io voglio che vinca Helena. Dipende da noi”, ha esclamato Amanda. D’altro canto, anche Loredana ha risposto con un sorriso, lasciando intendere che anche il suo tifo sia per la Prestes. Va detto che quasi tutti gli ex inquilini del GF stanno supportando pubblicamente la brasiliana, condividendo storie e post sui social per spingere il pubblico a votarla come vincitrice di quest’edizione. Un atteggiamento che ha sollevato diversi dibattiti sul web.

Chi è quinta finalista Grande Fratello? Guerra tra fandom/ Scontro testa a testa tra Mariavittoria e Chiara

Amanda 💜 in diretta TikTok con Loredana IO VOGLIO che vinca HELENA ❤️ DOBBIAMO FARCELA❣️ DIPENDE DA NOI ✈️ #grandefratello pic.twitter.com/sgzfZchSIa — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) March 27, 2025

Amanda Lecciso vuole Helena Prestes come vincitrice del Grande Fratello: dettagli

In queste settimane, quasi tutti i concorrenti entrati in un secondo momento nella Casa del Grande Fratello hanno supportato pubblicamente Helena, stringendo con lei un’amicizia stretta in un periodo molto breve. Tra questi, spiccano Amanda Lecciso, Mattia Fumagalli, Federico Chimirri, Luca Calvani, Iago Garcia e Stefania Orlando. In particolare, quest’ultima ha riservato molte attenzioni alla brasiliana, al punto da essere spesso accusata di aver assunto il ruolo di una sorta di “avvocato difensore” di Helena durante il suo percorso al GF.

Grande Fratello, Javier Martinez attacca Lorenzo Spolverato: "Ossessionato da Helena"/ Il like scatena il web

A scatenare una polemica, poi, è stata la reazione degli ex inquilini quando la Prestes è stata eletta finalista. Tutti hanno esultato andando ad abbracciare Helena e lasciando Shaila Gatta da sola al centro dello studio. Lo stesso hanno fatto quando è stato eliminato Giglio, lasciandosi andare a tifoserie da stadio. Insomma, un atteggiamento un po’ eccessivo e che può sembrare a tratti piuttosto forzato. Nel frattempo, quasi tutti gli ex gieffini stanno chiedendo a gran voce di far vincere Helena, compreso il fidanzato Javier Martinez, che è stato eliminato durante la semifinale.

Helena supportata dagli ex coinquilini del Grande Fratello: il sostegno di Javier

Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale, Javier Martinez non ha mai smesso di dare il suo supporto ad Helena . Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato diversi posto per esprimere la sua mancanza e dichiararle il suo amore. Dopodiché, ha fatto anche una diretta su Instagram, in cui ha raccontato di aver capito che la brasiliana è la donna giusta per lui, parlando addirittura di formare insieme una famiglia. Insomma, è chiaro che tifi per la vittoria della fidanzata e, con il supporto unito degli altri fandom, ci sono alte probabilità che l’influencer riesca a trionfare.

D’altro canto, invece, Shaila Gatta sta avendo un atteggiamento del tutto diverso. Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, è entrata in un silenzio social, utilizzando il suo profilo Instagram solo un paio di volte per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata in questi mesi. Tuttavia, non è ancora apparsa in alcun video o foto, né ha raccontato cosa stia facendo in questi primi giorni di libertà. Soprattutto, non ha ancora seguito Lorenzo Spolverato sui social, un dettaglio che ha scatenato non poche polemiche.