Amanda Lecciso e l’amicizia con Javier Martinez al Grande Fratello: una sorpresa e un ritorno?

Amanda Lecciso ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello la scorsa settimana in veste di eliminata dal pubblico ma, prima di andare via, ha fatto un ultimo gesto per Javier Martinez. I due hanno creato un legame molto forte durante questa avventura lunga mesi, e Amanda ha voluto scrivere una lettera a Javier in occasione del suo compleanno, data coincisa proprio con la sua uscita dalla Casa.

Javier ha deciso di leggere la lettera anche a Helena Prestes, che è la sua fidanzata nella Casa del Grande Fratello, nonché amica di Amanda Lecciso. “Ciao piccolo argentino, chi l’avrebbe mai detto che sarei rimasta qui fino al giorno del tuo compleanno.”, scrive Amanda nella sua lettera, che continua: “Da dove iniziare? Forse da quella domenica di ottobre quando mi avvicinai a te per aiutarti con i barbecue. Avevo poca confidenza, anche perché per te approcciarsi all’universo femminile in veste di amico non è semplice, così come non lo è chiedere aiuto.”

Cos’ha scritto Amanda nella lettera per Javier

La lettera di Amanda Lecciso per Javier Martinez continua tra ricordi e parole di affetto: “Fin da piccolo sei sempre stato abituato a fare da solo, eppure, qualche sera più tardi, ti sei avvicinato al mio letto e mi hai detto: ‘Possiamo parlare 5 minuti? Non hai sonno vero?’. Javi, praticamente già dormivo, ma ti ho fatto sdraiare accanto a me e da quel momento abbiamo riconosciuto l’uno nell’altra un riferimento sempre più importante. Devo ringraziarti perché sei sempre stato lì a consolarmi, a supportarmi e a proteggermi dalle mie stesse debolezze. Abbiamo riso come pazzi…” E conclude con l’augurio per il suo futuro: “Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni ma, soprattutto, ti auguro di essere sempre ciò che sei: vero, onesto, leale e sincero. Ti voglio bene”. Non resta che scoprire se Amanda tornerà nella Casa nel corso della nuova diretta per una sorpresa all’amico o, anche, per un confronto con i suoi ‘nemici’ del Grande Fratello.