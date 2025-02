Amanda Lecciso e l’avvicinamento a Helena Prestes al Grande Fratello: “L’ho fatto perché...”

Nella Casa del Grande Fratello l’avvicinamento di Amanda Lecciso a Helena Prestes nell’ultimo periodo ha generato non poco scetticismo, soprattutto tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Le due concorrenti credono infatti che la coinquilina si sia avvicinata alla modella brasiliana per strategia, considerandola molto forte nel gioco, e una clip mostra i loro dubbi soprattutto dopo un aereo inviato dai fan e destinato proprio ad Amanda e Helena. “Ma questo aereo le ha fatte proprio rosicare. Mandate un aereo alla Petrarolo!“, commenta pungente la Lecciso. Poi aggiunge: “Sono stata felicissima di riceverlo e sono stata felice di condividerlo con Helena“.

Ilaria Galassi abbandona il Grande Fratello: "Voglio stare con mio figlio"/ Signorini: "Sei stata scorretta"

A seguire, spiega per quale motivo abbia intrecciato questo rapporto speciale con la modella, smentendo presunte strategie: “Mi sono avvicinata ad Helena in un momento in cui ho visto una persona debole e credevo di doverlo fare. Poi in realtà mi sono accorta che, ad un certo punto, ha iniziato a dare più lei a me. È stata una delle pochissime persone in grado di accorgersi e ascoltarmi, ha portato tanta allegria e profondità perché lei ha un mondo che nasconde dietro questa sua esuberanza“.

Grande Fratello, puntata 3 febbraio 2025/ Diretta, eliminati: Shaila contro Iago in studio

Amanda Lecciso criticata, Jessica la punge: “Ha seminato benissimo…“

Pamela Petrarolo però è poco convinta della spiegazione di Amanda Lecciso al Grande Fratello: “Mi lascia molti dubbi: lei è stata molto amica di Mariavittoria e Lorenzo e non ha avuto questa attitudine nei loro confronti come l’ha avuta con Helena“. La concorrente spiega che l’avvicinamento a Helena Prestes è avvenuto in maniera graduale: “Noi abbiamo iniziato con una discussione, ma ci siamo avvicinate due mesi fa, quando la vedevo sola e isolata. Ho solo pensato di starle accanto“. E ribadisce: “Ho avuto molti problemi con lei all’inizio, ci abbiamo messo due mesi per avvicinarci e fidarci l’una dell’altra“.

Daniele Brunone e Riccardo: chi sono compagno di Ilaria Galassi e figlio/ Sorpresa al GF: "Ci sei mancata!"

Pamela Petrarolo a quel punto le fa notare che, di pari passo con l’avvicinamento alla modella, ci sia stato un allontanamento da Mariavittoria e Jessica: “Tu potevi avvicinarti ad Helena, ma mi fa strano che ti sia allontanata dalle tue amiche“. Infine, arriva anche la pungente critica della Morlacchi alla Lecciso, in merito sempre all’amicizia instaurata con Helena e a suo dire sospetta: “È stata bravissima a fare la scelta che ha fatto perché ha seminato benissimo e raccolto i suoi frutti“.