Amanda Sandrelli/ “Blas Roca Rey? Dopo la separazione mia madre…” (Vieni da me)

Amanda Sandrelli oggi si racconta a “Vieni da me” tra carriera e vita privata. Attualmente ricopre il ruolo di direttrice artistica del Teatro Verdi di Monte San Savino, uno dei progetti a cui si è dedicata dopo la sua rinascita. Nel 2013, dopo 20 anni di matrimonio, infatti, la relazione con Blas Roca Rey è finita e quindi l’attrice ha affrontato un momento molto difficile. Ma non si parlerà solo di questo nello studio di Caterina Balivo: siamo certi che non mancheranno riferimenti ai figli Rocco e Francisco, che hanno 21 e 15 anni, alla famiglia allargata di cui fa orgogliosamente parte. Amanda Sandrelli, frutto dell’amore tra il padre Gino Paoli e la mamma Stefania, non porta casualmente il cognome della madre. È nata da una relazione extraconiugale, di cui tra l’altro la madre non sapeva nulla, perché il cantautore non le aveva detto che era sposato. Ma la figlia non sembra averne sofferto. «Io ho sempre avuto la sensazione di essere frutto di un grande amore. Una sensazione bellissima», ha raccontato recentemente Amanda Sandrelli in un’intervista al Corriere della Sera.

AMANDA SANDRELLI, GLI ANNI DA GINO PAOLI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO

Amanda Sandrelli all’età di 8 anni si trasferì dal padre, vivendo quindi con Gino Paoli fino a 13 anni. Una decisione dolorosa per Stefania Sandrelli, ma presa per tutelare la figlia. All’epoca infatti era sposata con Nicky Pende e litigavano di continuo. «Aveva otto anni e i litigi avvenivano sotto i suoi occhi. Parlo con Gino, e insieme decidiamo di mandarla a Milano», ha raccontato la celebre attrice al Corriere della Sera. La figlia comunque non si è mai sentita abbandonata: «Questo perché mia madre è stata sincera, mi ha detto che c’era un problema, e che dovevamo trovare una soluzione. Ecco, la stessa sincerità che io cerco di avere oggi coi miei figli», ha spiegato Amanda Sandrelli al quotidiano. Nell’intervista ha parlato anche del sostegno ricevuto dalla madre quando si è separata da suo marito, Blas Roca Rey: «La presenza di mia madre è stata fondamentale nel periodo della separazione da mio marito, anche se a volte ho dovuto fermarla. Insomma, tanto è stata lucida per se stessa, quanto non lo è stata con me, troppo schierata».

