Amanda Sandrelli e l’aborto: figlio perso/ “Rischiai la morte, ho un utero malandato”

In una intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo, l’attrice Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli, ha raccontato i suoi traumi più grandi, condividendo col pubblico di Canale 5 alcuni momenti molto dolorosi della propria vita. “Ero sposata da un anno quando aspettavo il mio primo figlio, ma ho avuto un aborto per una gravidanza extrauterina intramurale, che invece di interrompersi va avanti, nel mio caso fino ai quattro mesi e mezzo. Era una gravidanza molto desiderata e avanzata, in quell’occasione ho rischiato anche di morire”, ha raccontato Amanda Sandrelli.

Oggi l’attrice è mamma di due figli, Rocco e Francisco, la cui nascita rappresenta a suo avviso un vero e proprio miracolo. “Ho vissuto un’esperienza durissima, compresa la lunga convalescenza. Il mio utero è un po’ malandato, rischiavo di non avere figli e invece ne ho avuti due: li considero un vero e proprio miracolo“.

Amanda Sandrelli, dall’aborto alla separazione dal marito: tutti i momenti

Come dicevamo, la vita di Amanda Sandrelli è stata piuttosto turbolenta e condita di fasi dolorosi: dalla malattia alla separazione dal marito Blas Roca-Rey. “Quando ho saputo di avere il cancro, ho pensato subito di essere destinata a morire. Con Blas e mio fratello mi condifai subito, a mia madre e mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva” le parole dell’attrice.

“L’amore con Blas è nato a teatro, sono stati 20 anni incredibili, un amore con la A maiuscola. Io non mi sarei mai separata, sarei rimasta con lui per tutta la vita, è stato lui a decidere. Ma bisogna essere in due e lui non ci riusciva più, ma ci si può innamorare anche dopo i 50 anni, come un amore adolescenziale”.

