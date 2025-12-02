Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli: chi è? Attrice come la mamma, è nata dal grande amore con Gino Paoli nel 1964

Aveva solo 18 anni Stefania Sandrelli quando è rimasta incinta di Gino Paoli, con il quale ha avuto una relazione extraconiugale durata diversi anni. Giovanissima, Stefania visse un amore particolarmente acceso con il cantante, sposato e di qualche anno più grande di lei. Amanda Sandrelli, la figlia di Stefania Sandrelli, è stata inizialmente riconosciuta solo dalla mamma, tanto che porta il suo cognome. Solamente più avanti ha conosciuto il papà e più avanti ancora suo fratello Giovanni, nato come lei nel 1964. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto tanto che Amanda ha vissuto per diverso tempo anche a casa del papà con la moglie di lui, Anna, e il fratellino.

“Ho sempre saputo di essere stata figlia di un grande amore” ha raccontato da adulta proprio Amanda. Nonostante infatti Stefania e Gino non siano mai stati una coppia tradizionale, hanno messo al mondo una bambina molto amata, Amanda. Proprio per amore della figlia, Stefania si è separata dal suo ex marito Nick Pende, che aveva problemi con l’alcol. La figlia in quel periodo era andata a vivere proprio a casa del papà, perché non sopportava più il clima in casa.

A “Belve”, Stefania ha rivelato: “Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia”. Nonostante questo, Amanda ha rivelato al Corriere della Sera di non essersi mai sentita abbandonata dalla mamma. “Questo perché mia madre è stata sincera, mi ha detto che c’era un problema, e che dovevamo trovare una soluzione” ha spiegato.

Amanda Sandrelli, che ha seguito le orme dei suoi genitori diventando un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo e in particolare in quello del cinema, ha uno splendido rapporto con la madre Stefania, che ha definito sempre come una “mamma e nonna molto presente”. Un vero e proprio esempio di libertà e indipendenza che ha cresciuto Amanda con valori che tutt’ora si porta dietro e che applica con i suoi stessi figli.

