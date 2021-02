Amanda Sandrelli, perché non ha il cognome del padre Gino Paoli?/ “A mia madre…”

Amanda Sandrelli è nata nel 1964 a Losanna in Svizzera, perché all’epoca il padre Gino Paoli era già sposato con Anna Fabbri (da cui aveva appena avuto il figlio Giovanni) e la madre Stefania Sandrelli aveva solo 18 anni. L’attrice ha preso il cognome della madre, ma non per il mancato riconoscimento da parte di Gino Paoli. Amanda, anni dopo, ha aggiunto anche il cognome del padre. Stefania Sandrelli ha più volte raccontato di aver voluto dare il suo cognome alla figlia perché Paoli scelse il nome Amanda, che a lei non piaceva molto.

Amanda Sandrelli: ecco perché ha il cognome della madre

In una recente intervista a Vanity Fair, Stefania Sandrelli ha ricordato l’episodio della scelta del nome e del cognome della figlia: “Gino era partito in quarta, voleva chiamarla Paoli, io gli ho detto: voglio che abbia il mio nome. Poi, lui aveva già scelto Amanda, un nome che mi stava un po’ antipatico perché era quello di una mia compagna di scuola bulla grande e grossa che mi menava e mi dava cartellate”. L’attrice ha rivelato che Gino Paoli non fu entusiasta della decisione: “Lui comunque la faccenda del cognome non l’ha digerita molto bene. Come tutti gli uomini, voleva comandare”:



