Amanda Sandrelli/ “Separazione da Blas molto dolorosa, oggi ho un nuovo amore ma…”

Amanda Sandrelli non riesce a stare un solo istante ferma: “Ho una grande carica dentro di me”, ammette tra le pagine del settimanale Lei. “Mi devo muovere, devo fare col mio lavoro, amare ed essere amata dal mio compagno e dai miei figli”, spiega. Dopo la separazione Amanda è letteralmente rinata: “E’ stato un periodo buio, mi sono rialzata”, racconta. Dopo 20 anni di matrimonio, la relazione con Blas Roca Rey è giunta al capolinea. Da lui ha avuto i suoi due ragazzi, Rocco e Francisco ma adesso Amanda ha ricominciato ad amare, sebbene abbia voluto tenere il massimo riserbo sull’identità della persona che le ha fatto ribattere il cuore. Nonostante i momenti difficili però, la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli si ritiene certamente una donna molto fortunata: “Con questo non vuol dire che sono invincibile”, spiega, “Però come atteggiamento e come sguardo certamente sono una persona ottimista”. Un approccio che arriva dal fatto di essere stata sempre molto amata nella vita.

AMANDA SANDRELLI E LA DIFFICILE SEPARAZIONE

La serenità, Amanda Sandrelli la riceve però anche dal suo lavoro: “Mi permette di esprimermi e di comunicare”, dice. E’ molto emotiva ma questa sua emotività riesce a trasformarla in energia da scambiare con il pubblico. La separazione da Blas resta però ancora un tasto dolente. L’ha affrontata come un qualcosa che certamente non si aspettava: “Eravamo una coppia innamorata. E’ stato un fulmine a ciel sereno perchè avvenuto dopo tanto tempo rispetto alle nostre crisi, che chiaramente ci sono state”, ammette. “Per me è stata molto dura, non è quello che avrei voluto vivere”, ha aggiunto, però grazie alla sua indipendenza è riuscita a rialzarsi con i tempi ed i modi che desiderava. “Se non avessi avuto quello spazio di distrazione mi sarei sentita davvero schiacciata”, ammette. In quel periodo si sentiva “brutta, rifiutata”. In lei si erano innescati dei meccanismi spiacevoli ma, rivela, “oggi ho ripreso in mano la mia vita”.

IL NUOVO AMORE E IL RAPPORTO CON I GENITORI

Amanda Sandrelli ed il suo nuovo compagno non vivono ancora insieme. “Ognuno a casa sua. Fondamentalmente è anche un po’ questo il trucco”, spiega l’attrice. “E’ come se fosse sempre vacanza. Tra noi ogni volta è una situazione diversa”, aggiunge. Ed il fatto di avere due figli maschi ha deciso di non volere, per il momento, un altro uomo in giro per casa. In merito al suo ruolo di madre ha spiegato che suo figlio di 15 anni sta vivendo il momento peggiore della sua esistenza da adolescente. “E’ molto difficile fare la mamma adesso”, spiega, “Ha pretese continue di indipendenza”. E ripensando invece al rapporto avuto con i suoi genitori, ha spiegato che la madre non è mai stata con lei autoritaria, mentre la figura del padre le è mancata un po’. Caratterialmente ammette di aver preso da entrambi: “Di mio padre, che adoro, ho ripreso la voglia di andare in profondità e di non soffermarmi su quello che si vede all’apparenza […] Mentre a mia madre devo un grande dono: mi ha insegnato a vivere la vita con più leggerezza. Grazie mamma, grazie papà!”.



