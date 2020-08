Amante dello sposo interrompe il matrimonio: “Sono incinta”/ Il video su TikTok

Matrimonio con… sorpresa! Ciò che infatti accaduto a Detroit, in Michigan, negli Usa, sembra quasi la trama di un film, tuttavia è quanto davvero accaduto nel corso di un matrimonio. In un video della durata di circa 30 secondi si vede infatti la scena che in poche ore è diventata virale sul popolare TikTok. In questa due sposi stanno per giurarsi amore eterno quando una donna arriva improvvisamente e interrompe la cerimonia. Così annuncia a tutta la platea, sposi compresi, di essere incinta. Il colpo di scena però arriva quando svela che il papà del bebè in arrivo è proprio l’uomo che sta per convolare a nozze. Il video è’ stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale in rete, ottenendo quasi 2 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

Matrimonio interrotto dall’amante dello sposo: colpo di scena prima del ‘sì’

La scena potrebbe essere facilmente quella di un film. Nel video, infatti, la donna amante dello sposo interrompe il matrimonio in corso e urla: “Anthony! – questo il nome dell’uomo – Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi… Ho qui il tuo bambino!” Un annuncio che ha gelato la platea e in primis la futura moglie. Pare sia stata proprio la figlia di quest’ultima ad intervenire e allontanare l’amante dalla chiesa. Ciò che ora tutti si chiedono, dopo aver visto questa scena quasi surreale, è cosa abbia deciso di fare la futura moglie: avrà comunque sposato l’uomo che l’ha tradita oppure ha abbandonato l’altare?



© RIPRODUZIONE RISERVATA