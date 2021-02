Amante terrorizzato si getta dal balcone/ Beccato da marito, padre e fratello di lei

Neppure il periodo di San Valentino riesce a frenare il fenomeno dei tradimenti: la notizia di cronaca che rimbalza direttamente da Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, possiede tuttavia alcuni contorni tragicomici. Cosa è accaduto? Di fatto, approfittando dell’assenza del marito della donna, due amanti hanno deciso di avere un incontro intimo nell’abitazione di lei, ma proprio mentre la passione li stava travolgendo, il coniuge ha fatto rientro a casa in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia, prendendo alla sprovvista i due.

Così, preso dalla paura di essere scoperto dal marito della sua partner di letto, l’amante ha scelto di ricorrere a una soluzione estrema, le cui ragioni sono da ricercarsi e individuarsi unicamente nel timore di essere colto in flagrante dal suo “rivale”. Così, afferrando letteralmente il coraggio a due mani, l’uomo ha aperto la finestra, è uscito sul terrazzo dell’abitazione, ubicata al secondo piano di una palazzina e, senza pensarci troppo, si è lasciato cadere nel vuoto, nella speranza di non farsi troppo male e di limitare i danni. Una decisione che, tuttavia, non si è dimostrata del tutto ottimale, dal momento che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

AMANTE SI GETTA DA BALCONE: FERITO

Come riporta “Il Mattino”, l’amante ha riportato lievi traumi alla spalla e alle gambe ed è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale “Ruggì” di Salerno. Sul posto, però, sono giunti anche i carabinieri per capire cosa fosse accaduto e a quel punto per la coppia di amanti non c’è stato nulla da fare e la verità è emersa in maniera prepotente. Il problema vero è che a sentire la versione dei fatti non c’era soltanto il marito tradito, bensì anche il padre e il fratello della donna, per un finale davvero da cinepanettone. Una figuraccia di proporzioni enormi per la protagonista di questa vicenda, che sui social network e sul web ha innescato inevitabilmente un sentito dibattito, nel quale in molti hanno preso le difese dell’uomo tradito, per giunta nella notte di San Valentino, che dovrebbe essere per antonomasia dedicata al rinnovo delle promesse di reciproco amore e che, invece, per questa coppia salernitana ha probabilmente rappresentato la fine di un matrimonio.



