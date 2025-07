Amanti ripresi al concerto dei Coldplay, scuse fake e moglie sparita dai social: il comunicato diramato in rete pare un fake...

Amanti ripresi al concerto dei Coldplay: il caso è “globale” e lui…

Il caso degli amanti ripresi al concerto dei Coldplay è ormai diventato virale. Così come lo sono diventate le scuse, poi rivelatisi fake, di Andy Brown alla moglie. Ricordiamo che dopo essere stato smascherato dalla kiss cam per il presunto tradimento, l’uomo sarebbe stato lasciato dalla compagna, che pare sparita anche dai social dopo aver rimosso il cognome di lui dal suo profilo. Insomma, non tirerebbe una bella aria all’interno della coppia e non potrebbe essere altrimenti dopo il clamore di queste ore.

Dicevamo però che sarebbe stato pubblicato un comunicato dell’ormai “noto” uomo di affari, CEO di Astronomer, nel quale porge le sue scuse alla compagna e a tutto il suo team. A quanto pare il comunicato in questione non è mai stato confermato dal diretto interessato e sembra si tratti di un fake.

Andy Brown, le scuse dopo essere stato beccato con l’amante al concerto dei Coldplay sono fake?

“Voglio scusarmi sinceramente con mia moglie, la mia famiglia e il team di Astronomer. Vi meritate di meglio da me come partner, come padre e come leader”, recitava il comunicato uscito in rete. Un messaggio tutto sommato credibile, che però non è riconducibile ad Andy Brown, bensì a qualche utente non dotato di grande empatia.

Quando l’uomo e la sua presunta amante sono stati pizzicati da Chris Martin durante il concerto, lo stesso cantante ci aveva scherzato sopra. La loro reazione, sorpresa e istintiva, ha poi scatenato la curiosità di tutti. Chissà, se avessero reagito in maniera meno “furtiva” magari oggi non si parlerebbe così tanto degli amanti ripresi al concerto dei Coldplay.