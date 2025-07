Amara, chi è l'autrice e cantautrice: prima l'esperienza da giovanissima ad Amici, dopo i brani scritti per grandi artisti come Fiorella Mannoia

Tutti la conoscono come Amara ma il suo vero nome è Erika Mineo. Lei è nata a Prato, nel 1984, e nel 2005, poco più che ventenne, ha preso parte ad Amici, arrivando fino alla fase finale del programma. Per due anni, dal 2008 al 2009, ha preso parte al concorso SanremoLab, e poi ancora nel 2010 e nel 2011 è stata protagonista di Area Sanremo. Nel 2014, per la prima volta, Amara è salita sul palco dell’Ariston con il brano “Credo” tra le nuove proposte, arrivando quarta. Negli anni, poi, per Erika sono arrivate tante avventure anche come autrice: ha scritto, ad esempio, per Emma ma anche per Fiorella Mannoia.

È di Amara, infatti, lo splendido brano “Che sia benedetta” scritto per Sanremo 2017. Una canzone, quella interpretata dalla Mannoia, che ha ottenuto il secondo posto e vinco il premio come miglior testo. Un grande riconoscimento per Amara, che poi negli anni ha scritto tanti altri brani di grande successo. Nel 2025, sempre a Sanremo, nella serata delle cover si è esibita con Simone Cristicchi, il suo compagno dal 2019.

Amara, chi è: “Infanzia felice, due genitori fantastici”

Non solo autrice e cantautrice. Amara si è dilettata spesso anche nella scrittura di libri. Raccontandosi a “L’ora solare”, ha raccontato qualcosa in più sul suo lavoro “La certezza di essere viva”: “Ero una bambina molto curiosa, dinamica, felice. Ho avuto due genitori artisti, fantastici. C’era tanta vita. Sono cresciuta nelle case popolari e quella è stata un’educazione alla vita, ma la mia infanzia è stata veramente molto bella”.

Proprio in quegli anni, Amara ha sviluppato la sua personalità e scoperto il suo amore per la musica e per le parole. “Il mio percorso è stato amaro, per quello ho scelto quel nome. Volevo fare la cantante, sono partita con Amici, ho fatto tante volte i provini. Una volta entrata lì dentro ho realizzato quanto il pensiero e la proiezione di noi stessi spesso non corrisponde a quello che provi nel momento in cui accade. Lì ho capito che dentro di noi c’era un grande sdoppiamento. È stata un’esperienza stupenda ma ho capito che avevo una visione diversa dalla mia natura”.

