Amara e Simone Cristicchi stanno insieme: la coppia duetta a Sanremo 2025

Amara, all’anagrafe Erika Mineo, torna al Festival di Sanremo 2025 come ospite di Simone Cristicchi nella serata dei duetti di venerdì 14 febbraio 2025. Amara e Simone Cristicchi saranno protagonisti del duetto sulle note de “La cura”, il capolavoro di Franco Battiato, che potrebbe rappresentare a pieno la loro vita personale. Si tratta di un ritorno alla kermesse canora della musica italiana per Amara che ha partecipato al Festival del 2015 con il brano “Credo” tra le Nuove Proposte classificandosi al quarto posto. Qualche anno dopo torna al Festival si, ma come autrice del brano “Che sia benedetta” cantato da Fiorella Mannoia che riceve il premio come miglior testo e si classifica al secondo posto.

Testo completo “La Cura” di Franco Battiato/ Video, cover a Sanremo 2025

Sanremo è legato alla vita artistica di Amara che in realtà ha iniziato il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, anche se il Festival è stato indubbiamente il trampolino di lancio verso il successo. Negli anni ha poi continuato a scrivere per tanti colleghi ed amici tra cui Emma Marrone a Elodie.

Amara, chi è Erika Mineo? Da Amici al Festival di Sanremo 2025 all’amore per Simone Cristicchi

Nel 2019 Amara, Erika Mineo, conosce Simone Cristicchi: un incontro di anime che li porta a collaborare in tantissime occasioni insieme. Sul palcoscenico scatta la scintilla tra i due che si innamorano, ma hanno sempre tenuto il loro amore ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo prediligendo far parlare le loro canzoni. A raccontarci qualcosa in più della magia che è nata tra loro è stato Simone Cristicchi che, in occasione del 40esimo compleanno di Amara, ha voluto farle una bellissima dedica pubblicata sui social. “Ho conosciuto per prima la tua arte profonda, la tua voce incantevole, il tuo carisma eccezionale” – ha scritto Cristicchi alla sua amata.

Duetto Simone Cristicchi con Amara, cover La Cura/ Franco Battiato rivive all'Ariston (Sanremo 2025)

Non solo, il cantautore ha aggiunto: “ci siamo scoperti dopo esserci tanto cercati” per poi dire della compagnia “una donna dalla forza incredibile, capace di starmi accanto sempre, soprattutto nei momenti difficili”. Infine il cantante ha concluso dicendo: “starti accanto è un dono inestimabile, irripetibile. Come il nostro amore”.