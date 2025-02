Chi è Amara, da Amici al Festival di Sanremo: la carriera

Oggi pomeriggio, martedì 4 febbraio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con la conduzione di Caterina Balivo. In studio tra gli ospiti ci sarà spazio anche per Amara: il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e la troveremo ospite della puntata del venerdì, dedicata alle cover, dove duetterà al fianco del compagno Simone Cristicchi sulle struggenti note de La cura, un omaggio a Franco Battiato. Pseudonimo di Erika Mineo, Amara è nata nel 1984 a Prato e si è appassionata di musica e canto sin da giovanissima.

La sua prima importante esperienza è arrivata nel 2005, anno in cui partecipa ad Amici di Maria De Filippi sbarcando sino alla fase finale del programma. Successivamente prende parte per diverse edizioni ad alcuni concorsi collegati al Festival di Sanremo, come SanremoLab e Area Sanremo. Nel 2014 ottiene un importante trionfo proprio ad Area Sanremo che le consente di partecipare alla successiva edizione del Festival selezionata da Carlo Conti, nella categoria Nuove Proposte e con il brano Credo.

Amara affermata cantautrice: ha scritto per Fiorella Mannoia, Emma e Elodie

La carriera di Amara è indissolubilmente legata al mondo della musica, passione che peraltro condivide proprio con il compagno Simone Cristicchi, con il quale è spesso andata in tournée in giro per l’Italia. Nel 2017 la cantautrice fa il suo ritorno al Festival di Sanremo duettando al fianco di Paolo Vallesi con il brano Pace, ma la sua presenza all’Ariston è legata anche alla sua carriera di autrice e scrittrice.

Infatti, Amara ha firmato assieme a Salvatore Mineo il brano Che sia benedetta, presentato quell’anno da Fiorella Mannoia e che ha raggiunto il secondo posto in classifica, alle spalle di Francesco Gabbani. Sono numerosi gli artisti che si sono affidati alla penna di Amara, diventata negli anni un’affermata cantautrice; ha infatti scritto anche brani per Emma, Elodie e Loredana Errore.

