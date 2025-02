Il testo “Amarcord” è di Sarah Toscano a Sanremo 2025 è un brano leggero e con sonorità dance che parla di una relazione finita che non è riuscita mai a sbocciare davvero. Per trasmettere quell’idea di illusione con allo stesso tempo la certezza di non poter tornare indietro, la cantante, che esordisce sul palco dell’Ariston tra i big dopo aver vinto “Amici”, ha scelto un titolo felliniano proprio per sottolineare il ricordo quasi dai toni cinematografici di un incontro che poteva diventare un amore magico e invece ora lascia solo la tristezza di ciò che non è stato.

Sarah Toscano nel testo “Amarcord” lancia un messaggio di consapevolezza: rivivere i ricordi analizzando le emozioni e i sentimenti provati in una situazione, anche se negativi, aiuta a prendere coscienza di quanto accaduto e a superare la tristezza che anche se all’inizio fa soffrire, poi svanisce “in un club il sabato sera”.

TESTO COMPLETO “AMARCORD”: LE PAROLE DI SARAH TOSCANO

La sera ride, ma suona drammatica

Sembra la zona più buia di un luna park

Con te era più romantica

La ruota panoramica

Mi piaceva anche avere paura

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò

In un club il sabato

È tutto così amarcord,

Comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

Una lama mi accarezza la consapevolezza

Che indietro non ci ritornerò

E mi faccio tenerezza

Un velo di tristezza è l’unico vestito che ho

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

E ancora quel ricordo stupendo

Non è volato via con il vento

Ma dopo tutto mi arrendo

Una lacrima mi scende giù

Anche se ti scorderò

È tutto così amarcord

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Illusa, illusa

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

