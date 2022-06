Amare per sempre/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock e Chris O’Donnell

Amare per sempre, film di Rete 4 diretto da Richard Attenborough

Amare per sempre andrà in onda venerdì 17 giugno su Rete 4 alle ore 16.40. In Love and War è stato girato nel 1996 da Richard Attenborough, attore, regista e produttore britannico. Nel corso della carriera ha vinto due Premi Oscar, tre Golden Globes, quattro Premi BAFTA e tre David di Donatello.

Tra i film più noti si ricordano: La grande fuga, Cannoni a Batasi, Il volo della fenice, Il favoloso dottor Dolittle, Jurassic Park, Il mondo perduto Jurassic Park e Miracolo nella 34ª strada. La sceneggiatura di Amare per sempre è di Allan Scott; la fotografia è di Roger Pratt; il montaggio di Lesley Walker; le musiche di George Fenton; la scenografia di Stuart Craig e i costumi di Penny Rose. Nel cast troviamo Sandra Bullock e Chris O’Donnell.

Amare per sempre, la trama del film

Amare per sempre trae ispirazione dal romanzo biografico di Henry S. Villard, Hemingway in Love and War. Si tratta del diario perduto di Agnes von Kurowsky, in cui sono riportate le lettere che si è scambiata con il primo amore, Ernest Hemingway. L’autore scrisse una storia simile in Addio alle armi.

Se i due protagonisti hanno dato due versioni diverse della storia – per Hemingway si è trattata di una vera relazione, mentre per Kurowsky di un amore platonico – nel film il dubbio viene dipanato. In Amare per sempre viene descritto un periodo della giovinezza di Ernest Hemingway, ossia quando l’autore, volontario sul fronte italiano nel corso del primo conflitto mondiale, si ferisce e viene ricoverato in un ospedale militare. Qui conosce Agnes von Kurowsky e tra i due nasce un’intensa storia d’amore.

