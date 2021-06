Amare per sempre/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock (oggi, 9 giugno)

Amare per sempre andrà in onda oggi, mercoledì 9 giugno, nel primo pomeriggiodi Rete 4 alle ore 16.25. Il film girato nel 1996 è stato diretto da Richard Attenborough, famoso commediografo che ha realizzato ne corso degli anni alcuni dei documentari naturalistici più belli di sempre. L’opera è stata girata con il titolo originale di In love and war, si tratta di una biografia romantica che narra la vita di Ernest Hemingway. Il cast è composto dalla stella di Hollywood Sandra Bullock che interpreta il ruolo dell’infermiera Agnes von Kurowsky, la donna premio oscar è tra le attrici più famose al mondo, ci sono poi Chris O’Donnell nei panni di Ernest Hemingway, anch’egli già conosciuto dal grande pubblico e Mackenzie Astin che interpreta Henry.

Amare per sempre, la trama del film

Il film Amare per sempre racconta la storia di un giovane Ernest Hemingway che si ritorva al fronte, in Italia a soli 18 anni durante la prima guerra mondiale. Il ragazzo, corrispondente di guerra è molto deluso dal fatto di essere lontano dalla prima linea dove si svolge l’azione, ma nessuno sembra concedergli il permesso di operare più avanti di dove effettivamente di trova. Nel corso del tempo, stringerà amicizia con Agnes e le sue colleghe, una infermiera della Croce Rossa che si occupa di curare i feriti di guerra.

La donna instancabile, cerca di fare del suo meglio per garantire pronta assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ernest Hemingway è affascinato da Agnes così riesce a convincere i superiori ad essere mandato come volontario più vicino alla prima linea. Qui, purtroppo, viene ferito gravemente e solo grazie al pronto intervento di Agnes riesce a non perdere la gamba che sarebbe stata amputata. Durante la convalescenza, l’amicizia tra i due si stringe sempre di più, ad impedire un lieto fine sono le pressanti ed insistenti attenzioni del Dott. Caracciolo, innamorato di Agnes.

L’uomo infatti porta vi al’infermiera in un altro ospedale lontano da Ernest Hemingway perché i due si allontanino. Prima di tornare a casa, il giovane americano cerca di rincontrare la sua Agnes per confidarle il suo amore, così si avvicina alla prima linea e riescono ad appartarsi per qualche minuto con la promessa di rivedersi a breve. Caracciolo però chiede l’aiuto di Agnes per costruire un nuovo ospedale e la ragazza sembra estremamente propensa ad accettare la sua proposta. Ernest Hemingway nel frattempo è in America, dove viene acclamato come eroe di guerra e racconta anche della coraggiosa infermiera italiana che svolgeva il suo lavoro con solerte perizia.

