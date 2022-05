Amaretto Disaronno vs Lidl/ Causa internazionale legale per la bottiglia “clonata”

L’amaretto Disaronno ha dichiarato guerra ai cloni dello stesso amaro venduti presso il Lidl. Quella del Disaronno è una bottiglia iconica, massiccia, con gli angoli smussati e un tappo grosso e scuro con le lettere dorate. Proprio per questa unicità, come ricorda oggi il Corriere della Sera, è in corso da anni una battaglia presso il tribunale, che lo stesso quotidiano di via Solferino definisce quasi “epocale” per quanto riguarda le controversie giuridiche sulla contraffazione. Ad oggi Illva Saronno, l’azienda proprietaria del famoso amaretto, ha vinto in due gradi di giudizio contro Lidl Italia, e in un processo parallelo ha ottenuto un altro successo in Cassazione.

“Stop buoni pasto ticket a Milano”/ Protesta esercenti: “Commissioni troppo alte”

Nel contempo è in corso anche una causa contro la “casa madre” di Lidl, gruppo tedesco che vanta circa 20mila dipendenti e 700 supermercati, visto che è emerso che il 90% dell’amaretto “copiato” è venduto all’estero, con un presunto quindi grave danno nei confronti del Disaronno, per un totale di 11 milioni di bottiglie prodotte.

Grano fermo nel mar Nero a tonnellate/ Wpf: “Si rischia crisi globale della fame”

AMARETTO DISARONNO, LA BATTAGLIA LEGALE CON LIDL: L’AZIENDA HA MODIFICATO IL TAPPO

Si tratta di un liquore, quello “contraffatto”, che viene prodotto in provincia di Modena, dalla «Casoni fabbricazione liquori Spa», una delle più antiche distillerie italiane, con oltre 200 anni di storia, come ricorda il Corriere della Sera. I vertici dell’azienda tedesca sostengono di «non aver mai prodotto, venduto o esportato la bottiglia “Armilar”», attività che sarebbero «imputabili esclusivamente alla Casoni». In questa ricostruzione, «non ci sarebbe prova della commissione di attività illecite in Italia».

Ricette per la festa della Mamma/ Menu e idee, come prenderla per la gola: primi e…

Stefano De Bosio, avvocato della Illva, aggiunge invece che la Cassazione, «verificando che il “mandante” del progetto commerciale possa essere la Lidl tedesca, ha stabilito il principio che proprio il “mandante” possa essere perseguito nel Paese in cui avviene la produzione, anche se il prodotto viene poi venduto fuori dall’Italia». Intanto Lidl continua a vendere il suo liquore alla mandorla ma con un tappo diverso rispetto a quello tozzo e squadrato classico del Disaronno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA