AmaSanremo/ Cantanti Giovani e titoli canzoni: anticipazioni e diretta. Arisa ospite, Morgan e Pelù in giuria

AMASANREMO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

A partire da giovedì 29 settembre, per cinque settimane, in seconda serata, su Raiuno e Radio2, Amadeus conduce AmaSanremo, il progetto dedicato ai Giovani in gara al 71° Festival di Sanremo, ideato per scegliere i dieci artisti che parteciperanno alla serata finale del 17 dicembre, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo durante la quale saranno svelati i nomi dei cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival nella categoria "Nuove proposte". In ogni puntata si esibiranno quattro Giovani la cui esibizione sarà votata dalla Giuria Televisiva, dal Televoto e dalla Commissione Musicale. I due artisti che otterranno il punteggio più alto passeranno alla serata finale del 17 dicembre.

LA GIURIA E GLI OSPITI

Gli artisti che si esibiranno nel corso delle varie serate di AmaSanremo saranno giudicati da una giuria d’eccezione formata da Morgan che torna a collaborare con il Festival dopo la rumorosa partecipazione nell’edizione 2020 insieme a Bugo, Piero Pelù, indiscusso protagonista del Festival di Sanremo 2020 e con una straordinaria carriera a base di rock, Luca Barbarossa che ha vinto il Festival nel 1992 con il brano “Portami a ballare” e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa. In ogni puntata ci sarà un ospite musicale che ha cominciato la propria carriera proprio dal Festival di Sanremo. Ad aprire la serie di ospiti sarà Arisa. Previste, inoltre, le presenze fisse di Riccardo Rossi ed Ema Stokholma.

I 20 ARTISTI DI AMASANREMO

Sono 20 gli artisti che si sfideranno per conquistare un posto nella categoria “Nuove proposte” della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ecco i nomi degli artisti e i titoli dei loro brani:

1. Alioth – “Titani”

2. Avincola – “Goal!”

3. Thomas Cheval – “Acqua Minerale”

4. Chico – “Figli Di Milano”

5. Davide Shorty – “Regina”

6. Folcast – “Scopriti”

7. Galea – “I Nostri 20”

8. Gaudiano – “Polvere Da Sparo”

9. Gavio – “La Mia Generazione”

10. Ginevra – “Vortice”

11. Hu – “Occhi Niagara”

12. I Desideri – “Lo Stesso Cielo”

13. Le Larve – “Musicaeroplano”

14. M.E.R.L.O.T – “Sette Volte”

15. Murphy – “Equilibrio”

16. Nova – “Giovani Noi”

17. Scrima – “Se Ridi”

18. Sissi – “Per Farti Paura”

19. Wrongonyou – “Lezioni Di Volo”

20. Greta Zuccoli – “Ogni Cosa Sa Di Te”





