Cast Il Paradiso delle signore 10, Simone Montedoro ‘addio’ a Don Matteo: è nuovo protagonista della soap

Proseguono le indiscrezioni riguardo alla decima stagione de Il paradiso delle signore, la celebre soap di Rai1 che continua a macinare ascolti da anni. Per la serie del primo canale, che ha da poco concluso il viaggio con la nona stagione, presto arriverà il momento di tornare in onda e quello che sappiamo è che come da tradizione, il cast verrà rinnovato. Tra le new entry della decima tornata di episodi, troveremo anche Simone Montedoro, noto attore che abbiamo visto per diversi anni interpretare il capitano Tommasi nella serie Don Matteo.

Anticipazioni Don Matteo 13 prima puntata 22 maggio 2025: location e trama/ Festa per 40 anni di sacerdozio!

Tante esperienze come attore anche a teatro e in tv, dove lo abbiamo visto come concorrente anche a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove si è messo in mostra anche come cantante. Non ci sono per adesso ulteriori dettagli sul ruolo interpretato da Montedoro, con le riprese che prenderanno il via il 26 maggio e da quel momento in poi sicuramente ne sapremo molto di più.

Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori

Simone Montedoro e le new entry, le novità de Il paradiso delle signore 10

Dall’arrivo di Simone Montedoro all’addio confermato di Alessandro Tersigni, che per la seconda stagione di fila non sarà presente nella storica soap del primo canale. Tra intrighi sentimentali e questioni lavorative, Il paradiso delle signore ancora una volta regalerà una trama coinvolgente e ricca di contenuti al pubblico di Rai1.

Al centro della trama de Il paradiso delle signore 10 ci saranno argomenti importanti e universali come la maternità, le scelte personali e il coraggio di affrontare cambiamenti radicali. Possibili novità potrebbero riguardare da vicino invece Vanessa Gravina, con odore di fiori di arancio in vista dei nuovi episodi. Tanti altri dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.

Doc storia vera, chi è Pierdante Piccioni/ Remake americano più realistico di quello con Luca Argentero?