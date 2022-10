Amaurys in lacrime: “Ho fallito, fatto cose orribili”/ Crisi dopo litigio con Charlie

Amaurys e Charlie Gnocchi, il chiarimento e le lacrime

Dopo la furiosa lite avuta ieri, Amaurys e Charlie affrontano il tanto atteso chiarimento. Le telecamere del Grande Fratello Vip riprendono i due concorrenti intenti a parlare per cercare di mettere a posto la situazione dopo le parole grosse volate nella Casa. Amaurys scoppia in lacrime: “Ho fallito, fatto cose orribili”, dice l’ex atleta. Charlie cerca di consolarlo. “No, no, guardami. È la cosa più bella che abbiamo fatto. Tu mi hai insegnato che bisogna sempre far la pace, è la cosa più bella. Guardami”, dice Charlie, cercando di fermare le lacrime del compagno in casa.

“Mi devi stare addosso perché io devo dimagrire e mettere la tua forza”, ripete ancora Gnocchi. Amaurys continua a ripetere di aver fallito: “Ho fatto una cosa orribile”. “È nervosismo, non ce l’hai con me. Siamo adulti, abbiamo una famiglia, io sono sempre dalla tua parte, non ce l’ho con te mai”, dice Charlie, che lo abbraccia.

Amaurys e Charlie Gnocchi: perché hanno litigato?

Nella giornata di ieri, Amaurys e Charlie Gnocchi hanno avuto un litigio pesante per motivi non ancora chiari visto che in quel momento le telecamere del Grande Fratello Vip erano focalizzate su altro. Proprio mentre la regia inquadrava Antonino e Giaele, si sono sentite delle urla provenienti dalla Casa.

“Ti mando tre volte a fare in cu*o. E che ca*o vuoi da me? Tu devi smetterla di fare il tuttologo di sta min*ia qui. Mi sono rotto il ca*o di te!” si sente Amaurys urlare con Charlie. La regia non cambia inquadratura verso l’interno, ma continua a riprendere il giardino: si sentono però molto bene le urla in sottofondo. Gnocchi cerca di difendersi: “Io non sono tuttologo“. Perez replica ancora: “E allora non ti intromettere. Tu parli di ca*ate!“. Ma Charlie contrattacca: “No, non parlo di ca*ate!“. La loro discussione ha provocato squilibri nella Casa, mettendo in crisi altri concorrenti.

