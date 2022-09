Amaurys Perez, chi è/ Da campione di pallanuoto ai reality: da Ballando con le stelle a Pechino Express

Chi è Amaurys Perez, dalla carriera sportiva alla partecipazione a Ballando con le stelle

Amaurys Perez fin da bambino ha nutrito un grande interesse verso lo sport. Classe 1976 è partito da Camagüey, suo paese di nascita per naturalizzarsi in Italia. La carriera da pallanuotista inizia fin da giovane con il fratello. L’esordio a un club arriva nel 2004 quando viene selezionato per far parte del Cosenza. Il suo trasferimento in Italia è immediato. Dopo aver militato per tre anni nella squadra cosentina, milita nel Salerno e poi seguono Nervi, Posillipo e per finire Acquachiara. Nel 2011 viene scelto per far parte della rosa dei giocatori della nazionale. Con il Settebello riesce ad aggiudicarsi la “World League” e vincere la medaglia d’argento. Lo stesso anno si aggiudica i Mondiali di Shangai e l’anno dopo conquista due medaglie di bronzo, una alla World League e successivamente alle Olimpiadi di Londra.

Amaurys Perez "Gf Vip? Non posso stare senza moglie e figli"/ "Ma torno in tv con..."

Nel 2015 si spoglia della maglia della nazionale e riprende a giocare per squadre locali quali Rari Nantes L. Aditore e di seguito il club di Latina. Nonostante l’età non riesce a stare lontano dalla vasca e decide di tuffarsi di nuovo in acqua, ma questa volta nella veste di allenatore per il Cosenza. Nel 2020 Amaurys Perez annuncia ufficialmente il suo ritiro, mala tentazione è forte e torna ad allenare il De Akker Bologna e poi torma a gareggiare l’anno successivo con il San Donato Metanopoli.

Amaryus Perez/ "A Cuba non torno più: ho abbracciato la terronia, mia suocera…"

Amaurys Perez concorrente al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Amaurys Perez è sposato con Angela di professione insegnante e ha tre figli avuti dopo sei aborti. La moglie lo ha sempre supportato, soprattutto lo ha sostenuto quella volta che all’età di 45 anni è tornato a gareggiare a livello agonistico. La Rende, in un momento di cedimento, gli ha ricordato che rinunciare non fa parte della sua personalità. Pèrez si è impegnato con tutte le sue forze ed è andato avanti con una nuova convinzione, che anche questa volta ce l’avrebbe fatta a centrare l’obiettivo. Amaurys Perez è consapevole che un giorno dovrà abbandonare definitivamente la palla a nuoto, per questo ha deciso di creare una piccola azienda che gestisce con la moglie e produce birra Zion artigianale. Nel 2013 comincia ad apparire in televisione. La grande opportunità gliela offre Milly Carlucci che lo vuole nel cast di Ballando con le stelle dove arriva al secondo posto.

Amaryus Perez eliminato/ In studio riabbraccia la moglie, ma la sorpresa è dei figli! (Isola dei Famosi 2018)

L’anno successivo Amaurys Perez partecipa con la moglie a Pechino Express e si piazza ugualmente al secondo posto. Messi da parte per un periodo i reality show, partecipa a diverse trasmissioni televisive come concorrente. Lo vediamo a Ciao Darwin con Bonolis e poi a Stasera tutto è possibile con De Martino e infine a Caduta Libera da Jerry Scotti. L’esperienza più dura l’ha vissuta a L’isola dei Famosi, dove si è classificato al terzo posto. Dalle immagini postate su Instagram, questa estate ha trascorso un meritato riposo con tutta la sua famiglia in Spagna, tra bagni di sole e nuotate in mare. A marzo aveva dichiarato che non avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip, invece lo vedremo entrare nella casa più spiata d’Italia. Una settimana fa in un post su Instagram già aveva dato un indizio: “Tutte le decisioni che prendiamo possono cambiare il nostro cammino. Si tratta di scelte di pancia. Metteteci il cuore e non sbaglierete mai.” Chissà questa nuova esperienza come inciderà sul percorso della sua vita, una cosa è certa anche questa volta Amaurys ci metterà il cuore per emozionare il suo pubblico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA