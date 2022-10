Amaurys Perez: “Ecco perché ho pianto in diretta al GF Vip”/ Spunta il gesto per George Ciupilan

Amaurys Perez svela perché ha pianto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 Amaurys Perez ha avuto un momento di grande fragilità. Il gieffino è parso triste per tutta la serata ma tutto è scaturito dopo il racconto dell’infanzia di George Ciupilan e il suo incontro con la madre Marilena. Un momento al contempo bello e toccante, che ha colpito particolarmente Amaurys. In diretta se n’è accorto anche Signorini, che ha poi chiesto al campione di pallanuoto perché si fosse isolato dagli altri e stesse piangendo in giardino. Perez però non ha voluto proferire parola, rimanendo in silenzio per il resto della puntata.

Amaurys si è sentito di spiegare il suo stato d’animo soltanto dopo la diretta, nel silenzio del confessionale. Da solo di fronte alla telecamera, lo sportivo ha ammesso di aver preso sotto la sua ala George e di sentirlo quasi come un figlio, motivo per il quale ascoltare la sua storia è stato per lui difficile.

Amaurys Perez e le toccanti parole su George Ciupilan

“Quando sono entrato qua io ho preso quel ragazzino come se fosse mio figlio… – ha spiegato Perez riferendosi a Ciupilan, aggiungendo poi che – Sentire questa storia adesso e vederlo così a 20 anni… Avrei voluto dargli il 3% di quello che ho dato a mio figlio, lui lo sa… Forse ha trovato un padre, un fratellone, non lo so…”. Amaurys Perez ha insomma sviluppato con George Ciupilan un’affinità speciale, un affetto che porta lo sportivo a considerare il giovane influencer come un figlio. Da qui la forte commozione nata di fronte al racconto della difficile infanzia del ragazzo, che oggi non ha alcun rapporto col suo padre biologico.

