Amaurys Perez “Elenoire Ferruzzi spero che trovi l’amore”/ Il dolce messaggio

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi si confessa con Amaurys Perez

Le emozioni al Grande Fratello Vip 2022 non finiscono mai, e l’ha dimostrato il commovente incontro in giardino tra Elenoire Ferruzzi a la madre. Nella puntata di ieri mamma e figlia si sono ritrovate, con la prima che ha speso parole al miele per la concorrente, invitandola a non essere triste e incoraggiandola. Una presenza fondamentale nella vita dell’icona LGBTQ+, che l’ha supportata durante il percorso di transizione e che ha condiviso con lei dolori e sofferenze, quando veniva bullizzata e derisa.

Nella notte Elenoire si è confidata con Amaurys Perez e, parlando di sentimenti, spiega come l’unico amore che prova è quello per i genitori: “Ma io sto benissimo così, ho loro due, non ho bisogno di nient’altro“. Il pallanuotista le rivela di essere molto fortunata ad avere una famiglia che la sostiene in questo modo, ancor più dopo le bellissime parole che la madre le ha riservato in giardino. “Tu lo sai mia mamma quante persone ha aiutato? Tantissime, anche economicamente” confessa l’inquilina.

Amaurys Perez ad Elenoire Ferruzzi: “Mi auguro che trovi l’amore“

Nel corso della chiacchierata notturna con Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi parla anche di amore. Nella Casa la concorrente sta vivendo una vera e propria infatuazione per il coinquilino Luca Salatino, sebbene sia fidanzato. Una cotta che non passa facilmente e per la quale soffre, ma alla quale sembra ormai essersi rassegnata. Il pallanuotista la consola, spiegandole come l’amore arriva per tutti e sicuramente arriverà presto anche per lei: “Mi auguro che trovi l’amore“.

Il concorrente è rimasto piacevolmente colpito dall’incontro di Elenoire con sua mamma, e ha visto in quegli sguardi e in quel dialogo un amore puro e incondizionato, una sorta di protezione a fronte del dolore e dei pregiudizi vissuti in passato dalla ragazza: “Aldilà dell’amore, ho visto una protezione talmente grossa che copre qualunque cosa, impressionante“. Le rassicurazioni sull’amore sono arrivate anche dalla mamma della Ferruzzi, che ieri sera l’ha rasserenata: “Tu sei la nostra roccia, io sto male come te, non ti voglio vedere triste. Fuori ci sarà un amore anche per te, arriverà“.











