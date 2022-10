Amaurys Perez eliminato al GF VIP?/ Intanto mette in guardia Charlie Gnocchi “Non cadere in trappola”

Amaurys Perez mette in allerta Charlie Gnocchi: “Fai attenzione a…”

Amaurys Perez consiglia a Charlie Gnocchi di non perdere la ragione durante le discussioni con gli altri Vipponi. Nella casa del Grane Fratello Vip dopo la puntata di giovedì scorso, Amaurys Perez è andato su tutte le furie perdendo la pazienza con Charlie Gnocchi. Tutto è nato per il fatto che Charlie avrebbe consigliato ad Amaurys di evitare di parlare di Marco Bellavia per evitare di incappare in complicazioni. Infastidito dall’atteggiamento, Amaurys è sbottato: “Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da te cosa devo o non devo dire smettila. Non mi dire cosa devo fare che mi incavolo”.

Nella giornata di oggi, Amaurys parlando con Charlie gli ha detto: “Sei caduto nella trappola”. Charlie allora ha chiesto dettagli in merito e Amaurys gli fa presente della conversazione avuta da Charlie con Wilma e Patrizia nella giornata di ieri. Amaurys poi gli dice: “Quello che è successo a noi lo devi prendere come esperienza per non cadere in altre trappole”. Charlie però lo rassicura: “Stai tranquillo”. Amaurys gli ribadisce: “Tieni a mente quello che abbiamo vissuto e la vergogna che abbiamo provato. Non devi continuare a ripetere gli stessi errori”. Al momento dunque tutto risolto tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Entrambi hanno riconosciuto i propri errori e ora sono tornati a essere amici e più uniti che mai.

Per Amaurys Perez sono stati giorni complicati. Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato protagonista di una discussione con Charlie Gnocchi Dopo quell’episodio, risalente a venerdì notte appena dopo la puntata, il percorso di Amaurys Perez sembra aver subito una brutta sterzata e il concorrente è apparso in difficoltà. Nelle scorse ore, Charlie Gnocchi lo ha beccato nascosto in armadio a piangere e ad insultarsi. Amaurys infatti continuava a ripetere: “Ho fallito” mentre Charlie cercava di tranquillizzarlo e anche di fargli capire che non stava dicendo cose giuste nei suoi stessi confronti.

Per qualche momento, però, non c’è stato verso di far uscire Amaurys che in precedenza era già crollato su un lettino. Il litigio con Charlie ha portato Amaurys al crollo di cui sopra, con Charlie che ha cercato di tranquillizzarlo. Quando il pallanuotista ha parlato di aver fallito, lo speaker radiofonico si è detto assolutamente non d’accordo affermando di essere addolorato dal fatto che l’amico stesse in quel modo. Scherzando ma forse nemmeno troppo, ha sottolineato che quella parentesi è stata la più bella da quando è cominciato il programma.

Intanto finito in nominaton rischia seriamente l’eliminazione specialmente dopo il suo appello ai fan e ai telespettatori di rimandarlo dalla sua famiglia, sarà eliminato Amaurys Perez ?

