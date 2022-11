Amaurys Pérez “GF VIP? Ho sofferto la lontananza dalla famiglia”/ “Futuro in televisione? No!”

Amaurys Perez: “L’Isola dei Famosi? Mi piaceva fare un’esperienza di questo tipo”

Amaurys Pérez è pronto a raccontarsi a cuore aperto a Verissimo dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex campione di pallanuoto è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5, anche se in realtà non è la prima esperienza in un reality. In passato, infatti, Amaurys ha partecipato a diversi programmi di successo come L’Isola dei Famosi, un’esperienza sicuramente difficilissima che il campione ha ricordato così: “innanzitutto curiosità, vivere un esperienza del genere, avere la possibilità di andare su un’isola e isolarti da tutto e da tutti non è una cosa che ti capita tutti i giorni, da sportivo, da uomo vissuto poiché ho vissuto in tanti paesi. Ecco, mi piaceva fare un’esperienza di questo tipo”.

Tantissimi i ricordi positivi e negativi di quella esperienza: “sicuramente la natura, le belle amicizie che si sono create, anche se la lontananza dalla mia famiglia è stata la cosa che più ho sofferto”. Nessun problema quindi con la fame o il gossip, la più grande sofferenza per Amaurys è stato restare lontano dalla moglie e dai figli.

Amaurys Pérez e il mondo della televisione: “Non ho deciso io di entrarci”

Il nome di Amaurys Perez è legato a tantissimi programmi televisivi di successo. Da L’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle fino alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip 2022. Il mondo della televisione però non è mai stato una sua priorità come ha raccontato al ilgiornaledipuglia.com: “non ho deciso io di entrarci ma sono stato catapultato per caso, ad ogni modo il mio futuro non lo vedo in televisione, anche se è un mondo che mi diverte. Se mi chiamano ben venga, ma non mi sento di progettare il mio futuro nell’ambito della televisione. Il mio mondo è la pallanuoto e produrre birra artigianale”.

Lo sport e la pallanuoto sono sempre stati la sua più grande passione. “L’amore per questo sport è nato quando ancora ero a Cuba, tanti anni fa. È stata una bella lotta per arrivare dove sono arrivato, i tanti traguardi raggiunti con la nazionale italiana, allenarsi per sette ore giorno per tanto tempo…” – ha detto l’ex campione di pallanuoto che ha partecipato al mondiale in Cina nel 2011 e l’argento a Londra nel 2012.











