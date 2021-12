Amaurys Perez “Gf Vip? Non posso stare senza moglie e figli”/ “Ma torno in tv con…”

Niente reality per Amaurys Perez: vuole stare in vasca. Dopo una carriera da allenatore di pallanuoto, ha deciso di ricominciare da capo diventando giocatore. Questo il suo habitat naturale, non le telecamere. Infatti, ha rifiutato la proposta del Grande Fratello Vip 2021. Ne parla a RTL 102.5 News nell’intervista a Trends & Celebrities. «Ho detto no perché non riesco a stare senza i miei figli e mia moglie», ha rivelato Perez. In passato, però, aveva preso parte all’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle, riscuotendo successo. «Inutile negare: Ballando mi ha dato la popolarità, ma l’isola mi ha regalato tanta adrenalina», ha ammesso ai microfoni di Francesco Fredella.

Lo sportivo ha rivelato anche un retroscena relativo alla chance ricevuta da Milly Carlucci. «Mi stavo allenando con la nazionale e mi arriva la chiamata di Milly, il mio allenatore mi ha detto di andarci. Così, sono arrivato a Roma per Ballando. Pensate che in quel periodo ero impegnato con il campionato e Milly mi chiamava dicendomi: Hai riposato? Hai mangiato? Hai il cloro negli occhi».

AMAURYS PEREZ TORNA IN TV, MA HA UN RAMMARICO…

Non è stato difficile per Amaurys Perez conquistare tutti, dallo sport alla tv. Non solo per il suo sorriso travolgente, ma soprattutto per la sua indole da agonista che mette in tutto quello che fa. «Grazie a Cuba ho imparato a sorridere con una tazzina di caffè». Nel corso dell’intervista ha ammesso che, anche se ha vinto quasi tutto nella sua lunga carriera sportiva, ha un rimpianto: «Volevo conquistare l’Oro alle Olimpiadi». Anche se ha deciso di tuffarsi in vasca, non molla il mondo dello spettacolo.

Infatti, a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News ha rivelato che sarà in un programma su Discovery: «Andremo in giro per l’Italia per fare dimagrire la gente. Il programma si chiamerà Un Paese a dieta. Io sarò impegnato per la parte sportiva mentre ci sarà una nutrizionista insieme a me». Ma sulla data di partenza del nuovo programma non si è sbilanciato: «Non posso dire altro». Potrebbe farlo in futuro, visto che ha promesso di tornare da Francesco Fredella: «Ho tante cose da raccontarvi, non ci perderemo di vista».

