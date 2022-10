Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip?/ Video gaffe in diretta: ecco cos’ha detto

Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip?

Mentre va in onda la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 e Alfonso Signorini chiacchiera con Luca Salatino nella stanza led, in salotto gli altri Vipponi si commuovono. C’è però chi è più toccato degli altri: al divano, seduto in disparte, c’è Amaurys Perez in lacrime. Commosso per il racconto drammatico dell’amico Luca, Amaurys non trattiene l’emozione e non solo perché, ad un certo punto, si è lasciato sfuggire una frase che molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno carpito e per questo ripreso.

Amaurys Perez a rischio squalifica al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto

Sul web ha così iniziato a circolare il video di Amaurys Perez che pronuncia questa frase che è di fatto una bestemmia. Una frase sfuggita, certo, che potrebbe però costargli cara. “Mann*ggia la Mad***a” è la frase incriminata che sta facendo il giro del web e il cui video trovate alla fine di questo articolo. Cosa accadrà adesso nella Casa? L’espressione sarà punita da Alfonso Signorini e, magari, proprio durante questa diretta del Grande Fratello Vip? Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi.

