Amaurys Perez, il profondo amore per la moglie/ “Io e Angela moriremo insieme”

Nella puntata di ieri lunedì 10 ottobre, del Grande Fratello Vip 2022 Amaurys Perez ha ricevuto la visita a sorpresa della moglie, Angela Rende, con cui ha avuto tre figli. La moglie ha invitato il marito a raccontare la sua storia, a mostrarsi per quello che è: “Tu non ti stai raccontando. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti. Tira fuori il carattere che hai perché sei forte”, sono state le parole rivolte ad Amaurys che non è riuscito a trattenere le lacrime. Questa mattina, dopo la diretta , l’ex pallanuotista si è confidato con Antonino Spinalbese: “Come era bella quella donna ieri…”, ha esordito Perez, rivelando di non aspettare la visita della moglie ma del CT della nazionale di pallanuoto Sandro Campagna.

Chiacchierando con Antonino, Amaurys Perez ha ammesso di sentire una profonda mancanza della sua famiglia. Ha conosciuto Angela dopo un mese dal suo arrivo in Italia e da quel momento non si sono più lasciati: “Io e Angela moriremo insieme”, ha sentenziato l’ex pallanuotista, mentre Antonino confessava il suo dispiacere per la repentina separazione dalla madre di sua figlia. Amaurys soffre anche molto per non poter vedere i suoi tre figli, per la sua famiglia ha lasciato la Serie A e ora fatica molto a stare senza di loro. Antonino cerca di consolarlo: “È un momento, avrai ancora 30 anni insieme ai tuoi figli. Questa distanza finirà prima o poi, tu sei un lottatore. Tu non li vedi, ma loro ti vedono tutti i giorni: gli manchi fisicamente, ma ti possono vedere. Devi soffrire tu…”.

