Amaurys Perez/ La confessione al Grande Fratello Vip 2022: “sogno di insegnare”

Amaurys Perez, il kampioen di pallanuoto al Grande Fratello Vip 2022

Amaurys Perez è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022. L’ingresso del campione non è passato affatto inosservato, visto che è arrivato nella casa a torso nudo facendo impazzire il pubblico femminile (e non solo). Amaurys, infatti, ha dovuto in 2 minuti di cronometro lasciare lo studio del GF VIP entrare dalla porta rossa e lanciarsi in piscina per regalare ai compagni d’avventura un budget ricompensa. Prova superata dal campione che si è tuffato in piscina lasciando Elenoire Ferruzzi senza parola. La Ferruzzi, infatti, lo invitava a togliersi le mutande, ma non c’è stato nulla da fare!

Ex pallanuotista e campione olimpico, Amaurys Pérez ancora oggi è legatissimo alla pallanuoto “la pallanuoto per me è tutto”. Proprio in giardino con Pamela Prati e Attilio Romita ha ripercorso la sua carriera confidando a sorpresa una nuova aspirazione e i progetti futuri. In particolare Amaurys si è confrontato con il mezzo busto del TG1 parlando della squadra olimpionica e sulla potenzialità degli atleti.

Amaurys Perez sogna di fare il professore

Una carriera straordinaria quella di Amaurys Perez che, dopo essere stato pallanuotista e campione olimpico, oggi è passato dall’altro lato visto che è diventato allenatore. Nonostante ciò però il campione è consapevole del tempo che passa e ciò pone un limite alla sua professione. Parlando proprio dei progetti per il futuro, il campione ha confessato di aver presentato domanda per insegnare rivelando che gli piacerebbe diventare un giorno professore. Attilio Romita e Pamela Prati hanno esortato il campione a non mollare e a inseguire il suo sogno!

Intanto nella casa Perez ha fatto “arrabbiare” Ginevra Lamborghini. Il motivo? La puzza proveniente dal bagno. “Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. Però dai eh. Ma che hai mangiato?” – ha detto la sorella di Elettra Lamborghini che ha poi invitato il campione “baby, tocca che ti fai una lavanda però eh. Mi hai capito, tesò. Che cosa hai fatto in questi giorni?”.











