Amaurys Perez, la madre Daisy, la morte del padre e la povertà/ “Mi hanno dato tanto”

Amaurys Perez e la famiglia: le origini e la povertà a Cuba

Amaurys Perez: il rapporto con il padre e la madre Daisy e l’infanzia a Cuba. Nonostante sia cresciuto in povertà è felice delle sue origini. La vita dell’ex campione di pallanuoto è stata un crescendo: dall’infanzia trascorsa a Cuba fino al grande successo prima come sportivo e poi come personaggio televisivo. “I miei genitori mi hanno dato tanto, in termini di valori umani, amore, educazione, correttezza. Me ne sono andato via di casa per far vedere loro che ce l’avevo fatta. Era come una sfida. E quando a 35 anni ho vinto il mondiale, mio padre non c’era più” – ha raccontato Amaurys qualche anno fa parlando dei suoi genitori a cui è sempre stato legatissimo.

Amaurys Pérez "GF VIP? Ho sofferto la lontananza dalla famiglia"/ "Futuro in televisione? No!"

Proprio al Grande Fratello Vip 2022 è tornato a parlare della sua famiglia dicendo: “nella mia famiglia non eravamo ricchi, ma da un certo punto di vista lo eravamo molto….Ho avuto la fortuna di far parte del sogno del settebello. Mi sembra ancora un sogno, mi hanno chiamato la domenica e pensavo fosse uno scherzo invece mi stavano reclutando davvero”.

AMAURYS PEREZ ELIMINATO AL GF VIP/ "Ciao grattacielo!", George Ciupilan senza parole

Amaurys Perez e la morte del padre: “mi sono chiuso a riccio”

La vita di Amaurys Perez è stata messa a dura prova con la morte del padre a cui era legatissimo. “Mi sono chiuso a riccio, non riuscivo più a parlare. Finché mio cugino non mi ha aiutato a sfogarmi. Con la perdita di mio padre mi sono chiuso” – ha confessato.

“Con la perdita di mio padre mi sono chiuso. Sono tornato da Cuba a Roma per cercare di non pensarci, ma dopo appena 20 gironi è spuntato un nuovo problema: mio figlio rigurgitava il latte. E’ spuntato fuori che aveva un problema al piloro e che doveva essere operato. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio… vederlo così piccolo con tutti quei tubicini…” – sono state, invece, le parole pronunciate dal campione di pallanuoto durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez e i figli/ Amore litigarello ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA