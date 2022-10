Amaurys Perez, la morte del padre e la povertà/ “Avrei voluto chiamarlo quando…”

Amaurys Perez e il dolore per la morte del padre: “Avrei voluto chiamarlo…”

Amaurys Perez prova a sciogliere la sua corazza e ad aprirsi al pubblico del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini cerca di scavare nel suo passato, ma di fronte trova un muro eretto da ricordi dolorosi e molteplici battaglie. “Nella mia famiglia non eravamo ricchi, ma da un certo punto di vista lo eravamo molto…“, spiega Amaurys. “Ho avuto la fortuna di far parte del sogno del settebello. Mi sembra ancora un sogno, mi hanno chiamato la domenica e pensavo fosse uno scherzo invece mi stavano reclutando davvero“, racconta il gieffino.

Il suo più grande rimpianto è non aver condiviso col papà, prematuramente scomparso, un traguardo così importante: “Purtroppo ho potuto chiamare solo mia madre. Si è messa a piangere, dicendomi di godermela. Lo stesso ha fatto mio fratello”.

Amaurys Perez ed un’infanzia difficile: “I miei genitori mi hanno dato tanto ma…”

“Mia moglie mi disse ‘non smetti mai di stupirmi’ “, ricorda Amaurys a proposito dei suoi successi personali e della sua forza di volontà. Il campione di pallanuoto condivide a spizzichi e bocconi i suoi ricordi, evidentemente perché gli strascichi del brutto periodo vissuto sono ancora brucianti.

“I miei genitori mi hanno dato tanto, in termini di valori umani, amore, educazione, correttezza. Me ne sono andato via di casa per far vedere loro che ce l’avevo fatta. Era come una sfida. E quando a 35 anni ho vinto il mondiale, mio padre non c’era più“, aveva già raccontato Amaurys qualche anno fa. Un rimpianto che ancora oggi lo assilla, nonostante sia circondato dall’amore dei suoi affetti più cari.

