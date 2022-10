Amaurys Perez lite furiosa con Charlie Gnocchi “che caz*o vuoi da me?”/ “Falso di mer*a!”, è caos al GF Vip

Grande Fratello Vip 2022, Amaurys Perez vs Charlie Gnocchi: “Che ca*o vuoi da me?“

Altissima tensione nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, volano parole pesanti tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Le cause della furibonda lite sono ancora ignote ma, a quanto si apprende dai video circolanti sul web, il pallanuotista cubano avrebbe perso le staffe contro il conduttore radiofonico per essersi intromesso in un determinato argomento. I video mostrano come la regia abbia inizialmente inquadrato Giaele, Antonino e Luca a chiacchierare in giardino, sino a quando non si accorgono delle furenti urla provenienti dall’interno.

“Ti mando tre volte a fare in cu*o. E che ca*o vuoi da me? Tu devi smetterla di fare il tuttologo di sta min*ia qui. Mi sono rotto il ca*o di te!” si sente Amaurys urlare con Charlie. La regia non cambia inquadratura verso l’interno, ma continua a riprendere il giardino, dunque non abbiamo il video della litigata ma solo le loro urla in sottofondo. Gnocchi cerca di difendersi dalla rabbia del coinquilino: “Io non sono tuttologo“. Immediata la replica di Perez: “E allora non ti intromettere. Tu parli di ca*ate!“. Ma Charlie contrattacca: “No, non parlo di ca*ate!“.

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è sempre più rovente e accende gli animi nella notte. Amaurys Perez è furibondo per alcune parole espresse da Charlie Gnocchi, ma di cui non siamo a conoscenza. “Non ti avvicinare” intima al coinquilino, che replica subito cercando di difendersi: “Ma perché? Rilassati. Ma stiamo scherzando? Non si può più parlare nella vita?“. Le urla del pallanuotista proseguono con l’invito al coinquilino: “Meglio che vai in Confessionale“.

Gnocchi però difende il suo principio: anche lui ha diritto di parlare ed esprimere determinati giudizi in Casa. “Io parlo, non alzo le mani e parlo. Nella vita si può parlare?” gli dice. Interviene all’improvviso la voce della produzione, che invita lo stesso Charlie ad andare in Confessionale. L’occasione buona per essere nuovamente attaccato da Amaurys: “Vai a sfogarti in Confessionale, falso di me*a, falso del ca*o!“. I video della litigata spopolano su Twitter, sebbene al momento sia ancora ignota la causa dell’ira di Amaurys.

