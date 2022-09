Amaurys Perez minaccia di uscire dal GF Vip/ “Lo sapete che sono dipendente…”

Amaurys Perez lascerà il GF Vip? Ecco cosa è successo in puntata

Amaurys Perez è estremamente legato alla sua famiglia, e la mancanza della moglie e dei figli si fa sentire un po’ per tutti. Nel corso della scorsa puntata però, Antonino Spinalbese ha ottenuto delle foto della piccola Luna Marì come sorpresa del Grande Fratello Vip 2022.

Questo ha fatto storcere il naso a Amaurys Perez e lo ha notato lo stesso Alfonso Signorini: “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?”. A questo punto il gieffino risponde: “Certo, lo sapete benissimo. Lo sapete benissimo il perché” e ancora: “No, non sto bene, non sto bene. Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli”. Alfonso Signorini ha rassicurato un po’ Perez cercando di calmarlo, ma non è servito a molto. Il gieffino, infatti, ha dichiarato ai suoi coinquilini di voler andare via per mancanza della famiglia: lo farà davvero?

Amaurys Perez il messaggio della moglie Angela

Amaurys Perez si è fatto notare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per la sua bellezza e simpatia. Il campione di pallanuoto è molto legato a sua moglie Angela che sui social scrive un messaggio per lui: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto”.

E ancora: “La mia fortuna più grande è stata aver incontrato Amaurys. Siamo due pezzi che si incastrano. Nelle nostre diversità perché siamo due opposti siamo molto simili“.











