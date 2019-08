AMAURYS PEREZ “NON RIFAREI ISOLA DEI FAMOSI”/ ‘La vera ricchezza? L’amore dei figli’

Amaurys Perez è reduce da una lunga estate trascorsa in famiglia. A raccontarlo è proprio l’ex campione del mondo di pallavolo dalla pagine del settimanale Spy: “la mia estate? Da papà come sempre: la fortuna più grande è poter stare con la propria famiglia, mia moglie Angela e i miei figli Gabriel, Cristian e Daisy”. Per le vacanze Perez ha scelto il Golfo di Orosei in Sardegna dove è stato accolto come una celebrità. Perez, infatti, negli ultimi anni è diventato un personaggio molto popolare grazie alla tv e alle partecipazioni a programmi di successo come “Ballando con le Stelle” e “L’Isola dei Famosi”. Una popolarità che non l’ha minimamente cambiato come ha raccontato a Spy: “io vengo dal popolo, prima di fare l’atleta ho fatto mille lavori: buttafuori, cameriere, addetto in un Aquapark, e non dimentico di essere sempre uno di loro”.

Amaurys Perez: “per stare vicino ai miei ho lasciato la Nazionale di Pallanuoto”

Nonostante il grande successo, Amaurys è un uomo semplice e dal sorriso disarmante e contagioso. Il suo tempo libero preferisce trascorrerlo con la moglie e i figli: “le soddisfazioni che mi danno loro non si possono descrivere. Dopo L’Isola dei Famosi mi sono reso conto che non posso stare troppo lontano da loro, anzi lì ho capito di essere ricco, anzi miliardario, perchè la vera ricchezza è l’amore dei figli”. A parte i tre figli, Perez è follemente innamorato della moglie Angela: “mi ha cambiato. Ci siamo conosciuti nel 2004, ma ho dovuto faticare un pò per avere il suo numero. Ma sapete che i cubani sono molto insistenti”. Un amore importante quello di Amaurys e Angela da cui sono nati tra splendidi bambini: “per stare vicino ai miei ho lasciato la Nazionale di Pallanuoto e rifiuto diversi lavoro. Con tre figli piccoli che stanno crescendo e hanno bisogno della figura paterna non posso spostarmi più di tanto”.

Amaurys Perez: “Isola dei Famosi? Non lo rifarei!”

Parlando di figli, Amaurys Perez ha sottolineato come essere genitore sia una cosa bellissima: “quando li metti a letto, ti danno un’abbraccio e ti dicono ti voglio bene papà, ogni preoccupazione svanisce e non mi serve altro. Vivo di queste emozioni”. L’Isola dei Famosi gli ha sicuramente cambiato la vita dal punto di vista lavorativa, ma l’ex campione di Pallanuoto ha le idee chiare: “non la rifarei. Sono stato lontano tre mesi, è stato difficile”. Se, invece, dovesse arrivare la proposta per un altro reality con personaggi vip ha detto: “dovrebbero prima parlare con mia mia moglie Angela. Vivo i giochi in tv come gare sportive e poi non sono molto diplomatico. Nei reality ci sono spesso scontri. Io sono un uomo sincero e dico sempre quello che penso…”. Perez però non nasconde che non gli dispiacerebbe lavorare in un bel programma: “Mi piace Maria De Filippi. Amici Vip? Vedremo…”.



