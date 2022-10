Amaurys Perez pace fatta con Charlie Gnocchi?/ “Nata un’amicizia”, ma Signorini non ci crede…

Amaurys Perez si lamenta della gestione della spesa al Grande Fratello Vip 2022

Amaurys Perez dopo lo scontro con Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si lamenta per la gestione della spesa. “Sinceramente almeno una volta al giorno sediamoci tutti a tavola e proponiamo che i biscotti vanno toccati solo a colazione, visto che la sera si mangiano tutti i biscotti” – dice l’ex campione, ma Luca Salatino dice la sua “per quanto riguarda il gestire da mangiare, io te la dico all’estremo, cerco sempre mettermi nei panni dell’altra persona, ma quello che si mangia i biscotti di notte ti può dire ‘tu non mangi il tonno dopo cena?”. Di parere contrario Attilio Romita che replica “i biscotti ce li facciamo portare per fare colazione, voglio vedere se mi prendo 5 biscotti e me li metto da parte”.

Perché Amaurys Perez ha litigato con Charlie Gnocchi?/ "Toccata cosa a cui tengo tantissimo. Falso di mer*a!"

Il campione vorrebbe solo una maggiore cooperazione nella gestione della spesa con gli altri vipponi, anche se tutto ciò appare abbastanza difficile. Intanto Amaurys Perez si è riappacificato con Charlie Gnocchi dopo la violentissima lite. I due, in giardino, si sono ritrovati a promettersi amicizia. “Meglio che ci mettiamo a ridere” – dice l’ex campione con Charlie che sentenzia “un amico nuovo”. Allora Perez afferma “all’amicizia che è nata, voglio vedere se tu mi segui, ma tu non ti devi dimenticare”. Ma è Signorini che nel daytime di oggi preannuncia una serata all’insegna dell’indagine, infatti vuole fare chiarezza su questo rapporto dopo una lite così furiosa

Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Amaurys Perèz lasciano il Grande Fratello Vip?/ Lunedì la scelta...

Amaurys Perez contro Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022

Nella casa è tornato il sereno tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Tra i due sono volate parole sensatissime con l’ex campione che ha letteralmente attaccato il fratello di Gene Gnocchi reo di essere sempre presente nelle discussioni e dinamiche che scattano all’interno della casa del GF VIP. “Devi smetterla di fare il tuttologo di questa min***. Se non sei tuttologo, non intrometterti. Non ti avvicinare”. Dal canto suo Charlie si è difeso: “Ma stiamo scherzando, non si può più parlare?”.

Poco dopo il conduttore radiofonico ha spiegato i motivi della forte lite con il campione: “ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys Perez non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.

Amaurys in lacrime: "Ho fallito, fatto cose orribili"/ Crisi dopo litigio con Charlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA