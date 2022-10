Amaurys Perez pronto a lasciare il Grande Fratello Vip 2022?/ Intanto balla con…

Amaurys Perez lascia il Grande Fratello Vip 2022?

Amaurys Perez vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022? L’ex campione di pallanuoto sente la mancanza della moglie e dei figli e durante l’ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini ha espresso questo malumore oramai diventato sempre più forte ed evidente nella casa. “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?” domanda Alfonso Signorini al campione che, senza girarci troppo intorno, rivela: “Certo, lo sapete benissimo. Lo sapete benissimo il perché. No, non sto bene, non sto bene. Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli“. Perez è in preda alla nostalgia per l’assenza della moglie e dei figli è rimasto male quando il GF ha dato la foto di Luna Marì ad Antonino Spinalbese senza fare lo stesso con lui. Chissà che il GF non possa recuperare già nella prossima diretta.

Amaurys Perez penalizzato rispetto a Antonino Spinalbese?/ Il mancato gesto che…

Amaurys Perez e il bacio goliardico con Attilio Romita

La scorsa settimana, in occasione del compleanno di Ginevra Lamborghini, i vipponi hanno celebrato la sorella di Elettra Lamborghini con una festa in giardino. In preda all’alcol i vipponi si sono lasciati letteralmente andare e durante la serata c’è stato anche un bacio tra Attilio Romita e Amaurys Perez. Si tratta di pura goliardia iniziata dal giornalista e mezzo busto del Tg1. “Senti ma ci diamo un bacio sulla bocca?” chiede Romita ad Amaurys che ha risposto dicendo: “Va bene? Ok. Angela, ok? Posso, Angela?“. Il giornalista, prima del bacio, ha inviato un messaggio alla moglie di Perez: “Angela, di me di puoi fidare“. Alla fine i due si sono baciati regalando il primo bacio goliardico tra uomini di questa settimana edizione del reality show di Canale 5! Nella giornata di ieri Amaurys ha guidato il primo allenamento: “Lasciamo fuori da questo tappeto qualunque cavolata negativa, dentro questo tappeto giallo deve esserci solo positività”. Poi non è mancato qualche passi di danza in giardino con Patrizia Rossetti.

Amaurys Perez va in bagno, Ginevra Lamborghini sbotta:"Che puzza, che ti sei mangiato?"/ Caos al GF VIP

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Elenoire Ferruzzi "Amaurys Perez togliti le mutande"/ Momento hot in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA