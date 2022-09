Amaurys Perez, spogliarello hot per Orietta Berti/ Frecciata Alfonso: “È come Fazio?”

Amaurys Perez, siparietto hot con Orietta Berti

Subito un siparietto hot al Grande Fratello Vip. L’ingresso nel programma di Amaurys Perez ha acceso gli animi dello studio, del pubblico a casa e… Di Orietta Berti! Nel video di presentazione, l’ex sportivo si è presentato così: “Sono stato una star del Settebello ma dopo il ritiro dal mondo dello sport ho fatto il modello, anche nudo. Mi spoglio? No, mi spoglio solo a casa (ride, ndr). Sono molto passionale, io e mia moglie guardiamo i film e mettiamo i bimbi a letto. Mi piace la tv, sono molto sincero e non sono perfetto. Parlo di tutto”.

Orietta Berti ha apprezzato particolarmente l’aspetto fisico dell’ex Settebello: “È un bell’uomo, ha delle belle forme”. Alfonso Signorini, a sorpresa, lo ha fatto arrivare in studio, dicendo: “L’ho fatto per Orietta perché per tutta l’estate mi ha chiesto gli uomini con gli addominali”. Il vip allora si è reso protagonista di uno spogliarello per mostrare gli addominali, tanto che la cantante non ha potuto far altro che dirsi soddisfatta.

Dopo lo spogliarello nel quale Amaurys Perez ha mostrato gli addominali, Alfonso Signorini ha chiesto un parere ad Orietta Berti che si è detta molto soddisfatta. Così il conduttore non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla cantante e opinionista, chiedendo se gli addominali fossero come quelli di Fabio Fazio.

Ad Amaurys Perez è toccata poi una sfida: arrivare entro due minuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e gettarsi in piscina senza salutare nessuno. Un compito assegnato direttamente da Alfonso Signorini. Una corsa contro il tempo, nella quale però il concorrente è riuscito in poco più di un minuto e mezzo. Entrato all’interno della villa, si è gettato subito in piscina, sotto gli occhi dei compagni. Non appena è uscito fuori dall’acqua Elenoire ha subito apprezzato le sue caratteristiche fisiche, scherzando: “No amore, devi togliere le mutande”. Grazie alla sfida vinta dall’ex Settebello, i vipponi hanno vinto una festa che si terrà in settimana.

