Amaurys Pérez/ “Sport mia malattia, torno in tv con 3 programmi ma non farò GF Vip”

Amaurys Pérez è intervenuto nella puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo, come sempre su RTL 102.5 News in compagnia di Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Amaurys non poteva che parlare ovviamente di sport dal momento che dopo aver fatto l’allenatore è tornato nuovamente a fare l’agonista come svelato proprio da Fredella. Oltre al fisico perfetto, Pérez ha commentato: “I valori c’entrano!”. Amaurys ha svelato di allenarsi due volte al giorno, ovvero mattina e sera: “E’ la mia malattia, infatti sto lasciando la pelle. Mia moglie è molto preoccupata!”, ha scherzato.

Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ Sei aborti spontanei prima dei tre figli

Ma quali sono le novità sul suo eventuale ritorno in tv? Dopo l’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle, Pérez si è limitato a commentare: “Non posso aprire la bocca”, lasciando intendere che ci sia qualcosa in ballo. “Mi hanno chiamato ma non posso dirlo!”, smentendo però che possa trattarsi del Grande Fratello. A detta di Amaurys, si tratta di tre programmi televisivi che ha già registrato.

Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ "Abbiamo avuto sei aborti e..."

Amaurys Pérez pronto a tornare in tv: ecco cosa farà

Ma qual è davvero il segreto di Amaurys Pérez? “Il mio trucco? Sinceramente la mattina alzarmi e mettere un bella bachata”, ha detto scherzando. Ripensando alla sua esperienza all’Isola, ha spiegato di aver perso trenta chili ma di non aver patito tanto a causa della fame. “Sono entrato che pesavo 110 e alla fine pesavo 80 chili. Oggi peso 102.5, come voi!”, ha ironizzato.

A proposito dello sport, Amaurys ha svelato di aver portato a compimento un salvataggio: “Mi è salita una persona addosso, era abbastanza pesante, ha iniziato a urlare e si è aggrappata…”. Tornando ai progetti tv, ha smentito possa trattarsi di un programma di cucina: “Io ai fornelli faccio vomitare, mi salvo con i sughi che mi manda la suocera”. Parlando del suo più grande rimorso, ha ammesso: “L’Oro olimpico, siamo tornati con l’argento ma avevo 36 anni e sapevo che era l’ultima cartuccia che potevo giocarmi”. Pérez ha svelato di non tornare a Cuba, il suo Paese, dal 2016. Dopo una lunga indagine da parte di conduttori e ospiti, pare proprio che Amaurys farà qualcosa non in Rai o Mediaset ma su Discovery che vedremo “a breve”. Si chiamerà “Un Paese a dieta” e rimetterà in forma i concorrenti: “Di sicuro vi divertirete”, ha promesso l’ospite radiofonico.

Amaurys Perez/ 194 centimetri di fisico ma ecco cosa gli fa paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA