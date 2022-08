Amaurys Pérez torna in tv? “Tutto può succedere…”/ “Ritorno in vasca 46 anni si fanno sentire”

Il pallanuotista più conosciuto di tutta la televisione italiana Amaurys Pérez conosciuto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Pechino Express e a Ballando con le Stelle ha trascorso le sue vacanze in compagnia di sua moglie Angela Rende e i suoi tre figli Gabriel, Cristian e la più piccola Daisy.

Nonostante Amaurys Pérez sia spesso lontano da casa durante la sua intervista a Chi a più volte ribadito di tenere molto all’educazione dei suoi figli anche se dà alla sua compagna, che passa con loro la maggior parte del tempo, quasi tutto il merito: “Tengo molto all’educazione e alle buone maniere a tavola, ma per il resto, per quanto riguarda i compiti e la loro vita di tutti i giorni ci pensa mia moglie”.

Amaurys Pérez quest’anno è stato molto lontano dalla sua famiglia, il pallanuotista ha dovuto trasferirsi a Milano per giocare in A1 nel Waterpolo Milano Metanopoli che non è riuscita a rimanere in A1. In merito ad un suo ritorno in vasca Pérez è stato molto scettico ricordando di avere 46 anni e che “In vasca si fanno sentire”.

Escludendo quasi del tutto un suo possibile ritorno in vasca Amaurys Pérez però non ha voluto escludere un suo ritorno in televisione anche se come piano B ha scelto di puntare sull’insegnamento: “Mi sono iscritto in graduatoria per insegnare Scienze motorie nelle scuole superiori. Quanto alla televisione, può succedere di tutto”.

