Amazon apre farmacia online/ Medicinali con prescrizione medica e consegne rapide

Amazon ha dato il via all’ennesimo ambizioso progetto: negli Usa è nata Amazon Pharmacy, la farmacia online che consente ai clienti di acquistare comodamente i farmaci con la prescrizione del proprio medico di famiglia. Come reso noto dal colosso statunitense in una nota, il tutto passa direttamente dall’applicazione di Amazon: i clienti hanno l’obbligo di utilizzare un account valido e di inserire le informazioni assicurative, nonché di gestire le prescrizioni e scegliere le opzioni di pagamento prima del check-out.

Amazon ha reso noto che per i clienti Prime la consegna sarà gratuita e sono previsti importanti sconti per tutti i clienti. Una farmacia online, dunque, il nuovo business del colosso del commercio online: un mercato da 300 milioni di dollari secondo quanto riporta Forbes, considerando che permette ai clienti di poter acquistare in oltre 50 mila farmacie a livello nazionale negli Usa. E c’è di più: tra i vantaggi rientra sicuramente la possibilità di risparmiare fino all’80 per cento sui farmaci generici e fino al 40 per cento sui farmaci di marca.

Nel comunicato diramato da Amazon per lanciare la farmacia online negli Usa, il vicepresidente di Prime Jamil Ghani ha evidenziato: «Comprendiamo l’importanza dell’accesso a farmaci a prezzi accessibili, noi pensiamo che i clienti Prime troveranno un enorme valore con il risparmio sulle prescrizione Prime. L’obiettivo che ci siamo posti è che Prime renda più facile e più conveniente la vita degli utenti, siamo entusiasti di estendere gli incredibili risparmi, l’esperienza di acquisto senza interruzioni e le consegne rapide e gratuite con Prime per Amazon Pharmacy».



