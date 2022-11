Amazon Black Friday 2022/ Gli sconti e le migliori offerte su notebook e tablet

Prosegue la settimana del Black Friday 2022 di Amazon, e lentamente ci avviciniamo al vero venerdì nero, che ricordiamo, scatterà il prossimo 25 novembre. Migliaia le offerte presenti sul colosso dell’e-commerce, a cominciare da quelle riguardanti i computer portatili e i tablet, categoria per cui sono previsti tagli di prezzi davvero interessanti: vediamo alcune offerte. Partiamo con un ottimo computer portatile Lenovo IdeaPad Duet, Chromebook 2-in-1 con display da 10.1” Full HD, processore MediaTek P60T, spazio di archiviazione da 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS, Lenovo Keyboard, di colore Blu Ghiaccio/Grigio Ferro, in vendita a soli 189 euro grazie ad uno sconto del 46%.

Molto interessante anche l’HONOR Magicbook X15, laptop da 15.6 pollici Full View 1080P FHD, dotato di Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10 Home, in vendita a 369 euro con uno sconto del 43 per cento. Segnaliamo per la settimana del Black Friday 2022 di Amazon anche l’ottimo Asus Vivobook 14 K413EA, notebook con monitor da 14″ Fhd Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 4GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, USB-C, Windows 11 Home, di colore argento, venduto a soli 499 euro grazie ad uno sconto del 33%.

AMAZON BLACK FRIDAY 2022, TABLET SAMSUNG E HUAWEI IN SALDO

Per quanto riguarda invece i tablet, per la settimana Black Friday 2022 di Amazon non mancano le occasioni, come ad esempio il dispositivo a marchio Huawei modello Mediapad T5 con display da 10″, 32 GB di storage espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0 in vendita a soli 129 euro grazie ad uno sconto del 44%.

Interessante anche il taglio di prezzo sul Samsung Galaxy Tab S8, tablet fra i migliori in circolazione, dotato di schermo da 11 pollici Wi-Fi RAM 8 GB 128 GB, con sistema operativo Android 12, in vendita a 600 euro con il 25% di sconto. Infine, per la settimana del Black Friday 2022 di Amazon, spazio al Samsung Galaxy Tab A7 Lite con display da 8.7 pollici, Wi-Fi, RAM 4 GB, memoria da 64 GB, in vendita a 149 euro grazie al 25% di sconto.

