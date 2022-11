Amazon Black Friday 2022/ Sconti e offerte sui tablet Samsung, Huawei e Fire

Andiamo a vedere insieme una bella selezione di tablet in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday 2022. In vista del venerdì nero, che ricordiamo, cadrà il prossimo 25 novembre, il colosso dell’e-commerce ha messo in saldo moltissimi dispositivi di varie marche, a cominciare dai tablet di “casa”, leggasi i Fire, come ad esempio l’ultimo arrivato, leggasi l’HD 10. Si tratta di un tablet da 10.1 pollici con display 1080p Full HD, spazio di archiviazione da 32 GB, nero e versione con pubblicità, in vendita a 99,99 euro, con uno sconto del 33%.

Rimanendo sempre in casa Amazon, occhio anche al tablet Fire 7, modello con schermo da 7 pollici, 16 giga di storage (modello 2022), di colore nero sempre nella versione con pubblicità, in vendita a 54,99 euro grazie ad uno sconto del 31% per il Black Friday 2022. Tanti sconti anche in casa Huawei, a cominciare dal Mediapad T5, dispositivo con display da 10″, spazio di archiviazione da 32 GB espandibili, 3 GB RAM, sistema operativo Android 8.0, in vendita a 129 euro, con uno sconto del 44%.

AMAZON BLACK FRIDAY 2022, L’OFFERTA SUL SAMSUNG TAB S6 LITE

Occhio anche al Huawei Matepad T 10S, tablet del 2021 con 4 gigabyte di Ram, Rom da 64 giga, processore Octa-Core, Emui 10.1 con Hms, di colore blu, venduto da Amazon per il Black Friday 2022 a 139 euro, con il 40 per cento di sconto.

Interessante anche il Huawei MatePad T 10s del 2021 tablet con display da 10.1″, RAM da 4GB, ROM da 64 GB, processore Octa-Core, EMUI 10.1 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-Speaker, LTE, di colore Deepsea Blue, venduto a soli 159 euro grazie ad un super sconto del 43%. Fra i tablet in offerta, chiudiamo con quello a marchio Samsung, leggasi il Tab S6 Lite (2022), dispositivo da 10.4 pollici, RAM 4 GB, 64 GB espandibili, batteria da 7040 mAh, sistema operativo Android 12, in vendita a 283,28 euro, con uno sconto del 29%.

