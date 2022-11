Amazon Black Friday 2022/ Tanti sconti sui set Lego: da Marvel alla Ducati V4 R

Quale migliore occasione se non il Black Friday 2022 di Amazon per acquistare un set Lego in sconto, magari in vista di Natale? Sul noto portale online fondato da Jeff Bezos, sono moltissimi i Lego che possiamo comprare a prezzo di saldo, a cominciare da quelli a tema Marvel, come ad esempio l’armeria di Iron Man, con tanto di supereroi Avengers al suo interno, in vendita a soli 56.29 euro con il 37 per cento di sconto. Per tutti gli amanti di Spider-Man, occhio al set per costruire l’Uomo Ragno completamente snodabile, in vendita a 20,59 euro grazie ad uno sconto del 31 per cento.

Lego set in sconto anche dal mondo Disney, come lo splendido castello delle avventure e delle principesse, con tanto di Ariel, Rapunzel e Biancaneve, in vendita a 70,79 euro per il Black Friday 2022 di Amazon, con uno sconto del 29%. Tornando alla Marvel, occhio a “Spidey e i Suoi Fantastici Amici”, i Webquarters di Spider-Man con tanto di macchina giocattolo, che potrete fare vostri a 33.19 euro, con il 34 per cento in meno rispetto al normale prezzo di listino.

AMAZON BLACK FRIDAY 2022, IL CASTELLO DI MINECRAFT E NINJAGO

Lego in saldo anche dal magico mondo Ninjago, a cominciare dal mitico “Tempio del Re dei Cristalli” con minifigure al suo interno, venduto a 57,59 euro grazie ad uno sconto del 28%. Rimanendo in tema, occhio anche al fuoristrada Ninjago Drago di Cole, anche in questo caso con minifigure, venduto a 33,69 euro, con uno sconto del 25%.

Bellissimo anche il Castello di Ghiaccio direttamente dal magico universo di Minecraft, con tanto di zombie e scheletri (per bambini dagli 8 anni in su), venduto a 34,89 euro con il 30 per cento di sconto. Infine spazio ad una fiammante Ducati Panigale V4 R, la riproduzione in mattoncini del bolide a due ruote, acquistabile per il Black Friday 2022 di Amazon a 47,99 euro, grazie ad un bel taglio del 31 per cento.

